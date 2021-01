Pulti y el gobierno municipal: “Me gustaría tener más certeza de un proyecto de ciudad”

Finalizando ya un año atípico, marcado por la pandemia que afectó tanto a la ciudad como al mundo entero, el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, dialogó con “el Retrato…” y remarcó la importancia que tiene estos momentos “la serenidad y el pulso firme de los gobernantes con una mirada estratégica” por sobre “la espectacularidad de decisiones de última hora que vengan a subsanar lo que no se supo gestionar en el día a día”. A su vez, expresó que “los proyectos tienen que seguir vigentes y las ideas del futuro, en todo caso, tendrán que tomar en cuenta esa realidad”.

En tal sentido, el ex intendente de General Pueyrredón se entrevistó con “el Retrato…” y realizó un balance de lo que fue este 2020. “Lo he vivido como todos los marplatenses con mucha preocupación, con el deseo que se puedan resolver los desafíos más acuciantes y con la intención de que este acontecimiento extraordinario no sea una razón para que se suspendan los proyectos importantes definitivamente”, indicó.

“Los acontecimientos positivos y negativos deben ser vistos desde la perspectiva de un proyecto integral. Nada debe reemplazar la intención de hacia dónde queremos ir”, resalto a la vez que transmitió su deseo “de que la gente no sea tan castigada por ninguna de las dos crisis: la económica y la sanitaria”.

Frente a ello, Pulti remarcó que “los proyectos tienen que seguir vigentes y las ideas del futuro, en todo caso, tendrán que tomar en cuenta esa realidad” y añadió: “Con esta nueva realidad corresponde a los marplatenses decidir qué queremos hacer, hacia donde queremos ir y qué tipo de ciudad queremos ser en el futuro”.

Seguidamente hizo hincapié en las medidas que se tomaron desde el gobierno de la nación, de la provincia y local a los efectos de luchar contra la pandemia en Mar del Plata. “Ponerse de acuerdo es siempre una responsabilidad porque no se trata de partidos políticos o personas sino también de considerar y tener en cuenta a todos los habitantes de una ciudad que tiene una población más grande que nueve provincias. Más allá de lo partidario también son argentinos y bonaerenses. Por eso, no hay nada que pueda impedir que se hagan acuerdos de gestión”, sostuvo.

“Tener un proyecto de ciudad facilita los acuerdos, porque si sabemos dónde queremos ir es más fácil conseguir quién nos ayude. A aquél Capitán que no sabe dónde quiere ir ningún viento le bien a su nave”, apuntó a la vez que se refirió al gobierno local puntualmente y confesó: “Me gustaría tener más certeza de ese rumbo”.

En relación a lo anterior, explicó que desde Acción Marplatense han tratado de colaborar con los marplatenses facilitando al actual gobierno la aprobación de proyectos de ordenanzas “muy importantes” como fue el apoyo al presupuesto del año 2020 y 2021. “Se planteó la necesidad de formar un Comité de Crisis para el COVID en su momento como así también el uso de barbijo obligatorio”, precisó.

Incluso, el ex mandatario local destacó que se presentó desde su espacio el proyecto llamado “Con protocolo todo permitido” y explicó que Acción Marplatense siempre tuvo la convicción que “había que reactivar con cuidado y la forma para tener cuidados era establecer protocolos científicamente avalados”.

“Tratamos de colaborar, más que hacer críticas, pero nos gustaría tener mayores certezas acerca de cuál es la intención general o visión estratégica que tiene para los marplatenses el actual gobierno municipal”, señaló al mismo tiempo que subrayó: “Está faltando que todos los marplatenses conozcamos cual es la intención de fondo de este gobierno para generar más trabajo, para tener una ciudad más segura, para tener una proyección más fuerte de Mar del Plata desde el punto de vista turístico e industrial. Esas cosas este año han quedado a la sombra en el drama del COVID”.

Sin perjuicio de ello, Gustavo Pulti consideró que, “si bien la pandemia es un acontecimiento verdaderamente exigente y dramático para todos los vecinos como así también para el gobierno, con ese argumento no debe dejarse de establecer un proyecto integral de ciudad, lo cual hoy no se ve precisado”.

Seguidamente, el ex jefe de estado local hizo hincapié en el “rebrote” de casos positivos de coronavirus que se han reportado en las últimas semanas en la ciudad y explicó que “hay amenazas muy severas que requieren de idoneidad y voluntad de gestión”.

Cuestionó que hoy “las cosas no están bien definidas” y agregó que hubo dos secretarios de seguridad, pero ninguno de los dos era de Mar del Plata. “Están pendientes acciones, decisiones y estrategias que sean más eficaces”, reconoció al mismo tiempo que se refirió al proyecto de ley que encabezó su bloque, “Con Protocolo todo permitido”. “Los protocolos deben formularse primero y después vigilarse su cumplimiento. En los dos aspectos se dejó bastante que desear”, apuntó.

-En el marco de la situación que está atravesando la ciudad producto de la apertura de la temporada y el aumento de casos de coronavirus que se ha dado en las últimas semanas ¿Puede ser drástico para Mar del Plata volver para atrás?

-Hay conductas drásticas cuando falla la planificación. Si la planificación es buena y hay una gestión realista de la crisis seguramente no hagan falta los grandes golpes de timón. Deseamos que, en lugar de golpes de timón, haya esfuerzos de gestión y que, en lugar de grandes volantazos, haya un día a día comprometido, exigente, minucioso y realista, complementado entre la Municipalidad, la provincia y la Nación en defensa del trabajo y la salud de los marplatenses. Creemos más en ese día a día y esfuerzo realista que en los grandes volantazos.

En ese contexto, Gustavo Pulti manifestó su deseo que las autoridades puedan complementarse y entenderse como así también “hacer foco en la realidad de Mar del Plata” para que a través de una gestión responsable de una realidad novedosa “se puedan manejar las cosas sin necesidad de dar volantazos de última hora”.

“Los marplatenses han sufrido mucho durante estos meses, hay mucha gente que la ha pasado mal en sus casas y muchas personas mayores que han sufrido angustias, ansiedades como así también jóvenes con problemas de ese tipo y una incertidumbre sobre lo que está pasando con las adicciones”, agregó.

Por último y frente a ello, aseguró que “la ola reclama la serenidad y el pulso firme de los gobernantes con una mirada estratégica, mucho más que la espectacularidad de decisiones de última hora que vengan a subsanar lo que no se supo gestionar en el día a día. La provincia, la nación y los municipios tienen que saber entenderse y hacer foco en la realidad de esta Mar del Plata, que ya de por sí es más que varias provincias y que además en el verano tiene un momento de mayor pico poblacional”.