Pulti 2021: No descartó ser concejal o a futuro candidato a intendente de General Pueyrredón

Ya palpitando un nuevo año electoral, el ex jefe comunal, Gustavo Puti en conversación con “el Retrato…” manifestó que está “siempre dispuesto, me he preparado para luchar, tengo vocación de servicio y soy una persona con fuertes convicciones políticas” cuando se le preguntó si a futuro sería nuevamente candidato a intendente de General Pueyrredón y no descartó la posibilidad de ser concejal. “Los políticos que dicen que porque estuvieron en un cargo no pueden estar en otro, no tienen proyectos, están cansados o les falta entusiasmo”, remarcó y confesó: “Yo tengo proyectos, no estoy cansado y me sobra entusiasmo”.

En tal sentido, el principal referente de Acción Marplatense en diálogo con “el Retrato…”se refirió a la situación actual del espacio, a sus intenciones políticas para el 2021, al gobierno de Guillermo Montenegro y a lo que viene para la ciudad. “Acción Marplatense siempre está y nuestro modo de encarar las cosas es a través de los proyectos. Tenemos una idea clara de ciudad y creemos en la importancia de una fuerza marplatense como así también que los marplatenses tienen fuerza”, afirmó.

En relación a las prioridades que tienen desde Acción Marplatense para este nuevo año, Gustavo Pulti destacó la necesidad de que la ciudad pueda mitigar el flagelo que supone en lo sanitario y en lo económico esta crisis que se está atravesando. “Para eso no pensamos en el espectáculo de las peleas sino en los acuerdos”, señaló y destacó: “Por eso, aún con diferencias muy grandes y con diferencias críticas que no nos satisfacen hemos votados los diferentes presupuestos y hemos tratado de facilitar las herramientas fundamentales”.

“La fuerza marplatense es lo que hay que apelar en el 2021 para salir adelante. Los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los docentes, los estudiantes, etcétera son los que van a poner de pie a esta ciudad, que tiene mucho por hacer y mucho por delante, en tanto problemas ya había, pero ahora se han agravado todos”, resaltó y subrayó: “Es el momento de encarar los nuevos desafíos con mucha unidad y criterio estratégico”.

“La ciudad tiene que retomar esas decisiones de fondo, porque está demostrado que hacen falta”

En función de ello, remarcó que “Mar del Plata tiene que establecer un gran acuerdo de trabajo con políticas firmes que privilegien la salud, el trabajo y la seguridad, porque las cosas que se interrumpieron en su momento no han dado buenos resultados” a la vez que cuestionó que se haya interrumpido la construcción del hospital local y la ampliación del parque industrial. “La ciudad tiene que retomar esas decisiones de fondo, porque está demostrado que hacen falta”, aseguró.

-¿Piensan en un año electoral donde Acción Marplatense esté solo o están abiertos a sumar gente e incorporar unidades?

-Hay muchos más indicios que hay que apelar a la fuerza marplatense para salir adelante que a acuerdos que no se ven como posibles en el escenario actual, porque el mismo es un escenario para acuerdos institucionales como el que se hizo para que se sancione el presupuesto 2021. No se ve un escenario partidario entre fuerzas que no han demostrado que tengan la vocación de privilegiar Mar del Plata y a los ciudadanos.

-¿Con quién se sienten más identificados en el espacio con el actual gobierno local o con el Frente de Todos?

-No veo condiciones de algún acuerdo político sino que hay una necesidad de apelar a la fuerza marplatense. Lo que tiene que haber en el 2021 es una reafirmación de la identidad de proyectos, de la estrategia y de la fuerza de los marplatenses.

-¿En la cotidianidad la gente te transmite que quiere que vuelvan?

-La gente más allá de los partidos está necesitando en este momento que haya certezas en que quienes tienen responsabilidades públicas. Todos quieren saber cómo se va a hacer para defender el trabajo, cómo se va a convivir con el coronavirus y con la necesidad de reactivar la economía como así también esperan respuestas claras de los gobernantes. Contando con un partido que este año va a cumplir 23 años como es Acción Marplatense, con gente experimentada, capacitada, preparada y con gente joven que ve un proyecto de futuro, la ciudad tiene un recurso.

“Hemos tenido experiencias que no han sido del todo satisfactorias con lo que vendrían a ser las terminales de las grandes fuerzas nacionales. Las cosas tienen que arrancar de abajo para arriba y no a la inversa, porque no dan resultado. Se necesita una Mar del Plata con identidad propia y una fuerza política con identidad marplatense”, consideró al mismo tiempo que señaló que “las últimas veces que se han hecho cosas fue cuando Acción Marplatense estaba en el gobierno, después se ha hecho muy poco y nada”.

-¿Vas a volver a ser candidato intendente si surge alguna propuesta?

-Estoy siempre dispuesto, me he preparado para luchar, tengo vocación de servicio y soy una persona con fuertes convicciones políticas. Tengo muchas ganas, experiencia y determinación.

-¿Te gustaría volver a ser concejal?

-Los que dicen que como llegaron a ser Papa no quieren ser Obispos después, no tienen una verdadera vocación religiosa. Los políticos que dicen que porque estuvieron en un cargo no pueden estar en otro, no tienen proyectos, están cansados o les falta entusiasmo. Yo tengo proyectos, no estoy cansado y me sobra entusiasmo.