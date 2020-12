Reino y los festejos de Navidad en Balcarce: “El Estado no tuvo capacidad de respuesta”

En el marco de la celebración de Navidad, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó “la falta de conciencia social” que existe en la sociedad, en tanto alrededor de 3 mil jóvenes se conglomeraron en la madrugada del 25 en una fiesta clandestina en el Cerro El Triunfo, lo cual representó un foco de contagio muy grande, que “no se pudo evitar” y reconoció: “En todos los lugares donde las personas se juntaron masivamente el Estado no tuvo capacidad de respuesta”.

“Hace 10 días aproximadamente que los casos de coronavirus vienen aumentando en Balcarce, lo cual se traslada inmediatamente en la saturación del sistema sanitario. Estamos trabajando prácticamente al límite, con cama caliente”, sostuvo el intendente de la ciudad vecina en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, señaló que “hasta el momento no ha habido problemas con la atención, pero la realidad es que se está trabajando al límite, en tanto el hospital está ocupado en un 90% aproximadamente” y añadió que el área de respiratorio “está totalmente ocupada” mientras que la sala de terapia intensiva “tiene algunas camas”. “También se están utilizando algunas camas de cirugías, porque al no hacerse cirugías programadas algunos pacientes covid están en dicha área”, precisó.

Seguidamente, Reino se refirió a los festejos desarrollados en Balcarce durante la madrugada del 25 de diciembre. “El comportamiento de la gente no fue el adecuado, hubo mucha aglomeración de gente en espacios públicos, muchas cenas y demás. Esto se empezó a vivir a partir del primer fin de semana largo de diciembre igualmente, donde se desarrollaron muchas juntadas”, indicó.

“Hay muchas personas aisladas, pero la realidad es que la mayoría no denuncia contactos estrechos, lo cual genera complicaciones”, cuestionó a la vez que aclaró que igualmente los números de casos positivos en Balcarce son mayores que en otras ciudades “porque se realizan muchos más testeos también”.

“Desde las 3.45 hasta las 4:05 de la madrugada se juntaron 3 mil personas y fue

imposible que las fuerzas policiales que estaban en el lugar pudieran hacer algo”

Asimismo, se refirió también a lo que sucedió en la ciudad de Balcarce en el marco de la celebración de Navidad, lo cual anticipó “aún no está reflejado en el número de casos y seguramente va a verse en los próximos días” y añadió que desde el Municipio pusieron vigilancia en los focos de mayor atención para evitar juntadas o conglomerados de gente. “El cerro El Triunfo fue el lugar de mayor aglomeración de gente”, describió.

“Desde las 3.45 hasta las 4:05 de la madrugada se juntaron 3 mil personas y fue imposible que las fuerzas policiales que estaban en el lugar pudieran hacer algo”, reconoció y añadió que la reunión que se hizo en el cerro “El Triunfo” durante la Navidad “fue un foco de contagio tremendo, que no se pudo evitar”.

Teniendo en cuenta los festejos de fin de año que se aproximan, el intendente de Balcarce aclaró que los controles continuarán de la misma forma, en tanto “el personal policial está avocado a otra tarea como es la prevención y represión del delito” y añadió: “Esto no es un delito, sino una irresponsabilidad social”.

A su vez, resaltó: “Tiene que haber conciencia social, porque la realidad es que no tenemos un estado que esté capacitado para dar respuestas de disuasión” y comentó que “este es un problema de conciencia social justamente, porque si 3 mil jóvenes están dispuestos a salir, no tenemos capacidad de respuesta. Decir otra cosa diferente es faltar a la verdad”.

“La realidad es que esto que sucedió en Balcarce pasó en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. No pudieron y no se pudo contener un aluvión de gente de semejante magnitud”, explicó y añadió: “En todos los lugares donde las personas se juntaron masivamente el estado no tuvo capacidad de respuesta”. En ese contexto, aseguró que “si el comportamiento se mantiene igual, no hay dudas que los casos se van a incrementar en las próximas semanas”.

Por otra parte, destacó el funcionamiento del laboratorio propio de PCR, inaugurado hace casi dos meses en la ciudad vecina. “Antes se realizaban 25 o 30 testeos diarios, pero hoy estamos en más de 90”, indicó el intendente de la ciudad de Balcarce y agregó que “los testeos se hacen en general de un día para el otro y eso hace que se pueda dar respuestas rápidamente”.

Foto: accion5.com