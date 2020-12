Fabián Moyano y esa vocación de enseñar enarbolando la bandera de la educación

Fabián Moyano conoce cada rincón de la que llama “Escuela”. Un poco por su propia raíz en la docencia y otro poco como enarbolando la bandera de la educación, que parece haber hecho suya con esfuerzo y paso a paso.

La “Escuela” es el Instituto Pedro Luro. De quien es Director y Representante Legal. Un espacio muy reconocido, a pesar de ser relativamente joven: Ocho años, más de 40 docentes, cinco tecnicaturas relacionadas al ámbito de la salud: Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, Tecnicatura en en Laboratorio y Análisis Clínicos, en Instrumentación Quirúrgica, en Enfermería y en Radiología.

En diálogo con “el Retrato…” acerca de cómo fue el ciclo lectivo en medio de la pandemia, expresó: ” Fue un proceso que en lo inmediato nos tomó desprevenidos y pensando que iba a ser de corta o mediana duración. Se extendió y como escuela suscribimos las medidas. Las hemos cumplido y nos metimos en un desafío que fue la educación virtual. Los primeros dos meses costó un poco pero los docentes y los alumnos se fueron poniendo a la altura de las circunstancias.”

Respecto al nivel terciario y su supervivencia en el ASPO, dijo que: “Hubo dos niveles fuertemente castigados. El Inicial, principalmente el maternal, y el Nivel Superior. En maternal, porque al no ser obligatorio se complicó y el Superior es optativo. Se ha visto fuertemente dañado y creo que desde ese sentido debería haber otro tipo de intervención por parte de la provincia de Buenos Aires para poner en claro si hay un interés en que el nivel superior se consolide. Es un tema para revisar”.

Posteriormente indicó que: “En nuestro caso tenemos carreras en salud y el nivel de demanda de la gente que egresó en 2019 para Enfermería,o Laboratorio de Analisis Clinicos, fue altísimo. Todos fueron muy necesarios para el caso Covid. Lo mismo la Tecnicatura en Imágenes. Y hasta Acompañantes Terapéuticos. Fueron muy demandados y en nuestro caso tenemos una propuesta educativa muy necesaria para el sistema de salud pública de la provincia”.

Respecto al ciclo lectivo en sí y a la matrícula, expresó: ” Ha sido un año dónde en el nivel superior hubo mucha gente que trabajaba y estudiaba y existieron altibajos anímicos que acompañamos junto a los docentes. La deserción se marcó en la primera parte. Con la gente que no esperaba la extensión de la pandemia. Nadie la esperaba. Y la verdad que cuando se fue extendiendo el aislamiento, hubo una época de fuerte desvinculación de los que no se adaptaron a la modalidad y es entendible. Así y todo mantuvimos un buen nivel de matrícula. Pero se debe al esfuerzo de los alumnos y al plantel docente con quién tengo un gran reconocimiento y agradecimiento. Estoy en desacuerdo con quienes piensan que no se dieron clases en la pandemia. Eso es una injusticia”.

Respecto al ciclo lectivo 2021, fue muy claro: “Creo y entiendo que en las autoridades está la voluntad de la presencialidad, o la semipresencialidad. Me remito a las recientes declaraciones del ministro Trotta donde dijo estar trabajando con los distritos para la presencialidad en marzo. Incluso salió el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires donde tiene previsto las fechas de inicio en los distintos niveles tanto para inicial como primaria, secundaria y superior. No habla de la virtualidad. Aunque seguramente se esté trabajando algún esquema que tenga que ver con una bimodalidad virtual y presencial”.

