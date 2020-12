Un regreso esperado…La Cabaña del Bosque reabrió sus puertas

Después de haber permanecido casi 9 meses cerrada producto de la pandemia, la emblemática Cabaña del Bosque, ubicada en el interior del Bosque Peralta Ramos, abrió las puertas nuevamente al público este fin de semana y a partir del 1 de enero lo hará de lunes a viernes de 9 a 21:30. “Nos han extrañado y todos hemos extrañado el encontrarnos”, confesó la titular del lugar en conversación con “el Retrato…”

La anfitriona del histórico lugar que funciona desde hace 34 años en Mar del Plata, Sonia De Francisco, dialogó con “el Retrato…” y relató lo que significó volver a abrir el espacio después de tantos meses sin actividad. “La Cabaña ha tenido las dificultades que tuvo toda la gente que trabaja en gastronomía durante estos meses. Fue todo abrupto y no dio tiempo a elaborar estrategias”, subrayó.

La Cabaña del Bosque debió cerrar sus puertas el 20 de marzo, luego del aislamiento preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional producto de la pandemia del coronavirus, pero este fin de semana reabrió y ya a partir del 1 de enero lo harán de lunes a domingo de 9 a 21:30 horas para los marplatenses y turistas que se acerquen a la ciudad durante esta temporada.

“Abrimos solo en agosto tres fines de semana y ahora, después de permanecer 8 meses cerrados”, precisó y comentó que “en ese tiempo hubo un temporal, cayeron árboles, pero por suerte la casa no se dañó y los vecinos estuvieron ahí”. En función de ello, destacó el apoyo recibido tanto de los vecinos del lugar como de los trabajadores y reconoció: “Tenemos 6 empleados. El estado ayudo y completamos el resto”.

– ¿Como fue el regreso de la gente?

– Emocionante. Esos momentos en que entendemos qué necesidad de afecto y que cosas pasan por las almas. Lo he vivido de una manera emocionante. Nos han extrañado. Todos hemos extrañado el encontrarnos.

En tal sentido, Sonia precisó que la apertura fue comunicada a los clientes principalmente a través de las redes, del “boca a boca” y de mensajes. “Muchos querían abrir antes pero queríamos la autorización completa”, señaló al mismo tiempo que aclaró que se encuentran trabajando únicamente al 50 por ciento de la capacidad del lugar sin reservas previas.

“Este verano será importante el parque, el espacio abierto y vamos a poner mesas, para mantener la estética”, detalló a la vez que adelantó que incluso tienen proyectado realizar en enero una actividad importante con niños y descartó que puedan llevar adelante recitales en el lugar.

A su vez, resaltó que tienen la idea de marcar los espacios “para que cuando vuelvan a La Cabaña sientan que es una fiesta” y adelantó que se incrementaron los desayunos también. “Las cabañas no están dando desayunos y nos recomiendan mucho. Lo más importante es que sintamos que podemos de nuevo no perder el espíritu ni el entusiasmo. No hay nadie que diga que puede solo”, sostuvo.

“Si vamos a motivar la gente de la provincia de Buenos Aires, quizá ahora se empiezan a descubrir nuevos lugares, porque hasta dentro de la propia ciudad y tenemos lugares extraordinarios”, aseguró la anfitriona del espacio que cuenta incluso con su propia pastelería artesanal como también con diferentes combinaciones y variedades de té.

Por otra parte, afirmó que está pandemia ha mostrado la solidaridad y compromiso de los marplatenses. “Ese reconocimiento es impresionante. Nuestros abuelos han atravesado guerras y nuestra situación se resuelve con tapabocas. Es como una tercera guerra para los jóvenes. Muy doloroso. Hemos perdido amigos, conocidos, pero en cuanto a las circunstancias son menores”, apuntó a la vez que subrayó: “Cuidarnos es una posibilidad. Existe una posibilidad y tenemos que cumplir con eso: tratar de cuidar al otro”.

– ¿Que espera para el 2021?

– Mis expectativas para la ciudad son que puedan abrir su espacio a otros mundos. Tenemos un gran potencial sin desarrollar. Este tiempo nos ha dado el uso de las herramientas tecnológicas. Nos hemos amoldado y se abrieron los mercados. Siempre tengo una mirada optimista.

– ¿Siente que el gobierno ha prestado atención a la comuna?

– Me gusto mucho esto de los registros culturales de la provincia a la que adhirió nuestro municipio. Hemos tenido mucha comunicación con turismo de la municipalidad. La gente de Emtur se ha preocupado mucho. Hicimos espacios por zoom y con cultura, creo que podemos hacer mucho más.

Por último, destacó las características de la Cabaña, las instalaciones del lugar y las cosas que pueden encontrar en ella cada uno de los visitantes. “Siempre hemos tratado de darles un espacio de paz, que hoy es más necesario que nunca, y de hacer intercambios profundos”, remarcó y agregó que en un futuro incluso tiene proyectado incorporar un espacio de biblioteca especializada en sociología y en antropología.