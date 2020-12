Gastronómicos denuncian que están en peligro cientos de trabajos temporarios

La Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo” advirtió irregularidades al margen de la ley en varios establecimientos. “No se están garantizando los contratos y está en riesgo el plus de temporada, derechos adquiridos que deben ser defendidos”, señaló el dirigente Pablo Santín.

La Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo” advirtió que en el marco de la temporada 2020/2021 se están registrando “fuertes incumplimientos” en torno a los contratos temporarios del sector y que por este motivo “peligran cientos de fuentes de trabajo”, al tiempo que exigieron que se garantice el plus de temporada y el efectivo cumplimiento de estos derechos laborales adquiridos y establecidos por ley.

A raíz de las denuncias volcadas por una importante cantidad de trabajadores hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata, la Agrupación alertó que en el cierre de este año “a ningún trabajador temporario le están garantizando el contrato de temporada”, lo que implica la clara vulneración de ese derecho laboral.

“Están en peligro cientos de fuentes de trabajo a raíz del incumplimiento de los contrarios temporarios. A muchos les notifican de palabra que no se tienen que presentar a trabajar”, advirtió Pablo Santín, referente de la “25 de Mayo”.

El dirigente expuso que “los contrarios temporarios implican son derechos adquiridos que no pueden vulnerarse” y agregó: “Sabemos que está en riesgo el plus de temporada, a algunos trabajadores ya les están avisando que no lo van a pagar”.

Los contrarios temporarios constituyen una amplia realidad dentro del sector. En algunos establecimientos gastronómicos, como a su vez en los grandes hoteles, cerca del 80% son trabajos temporarios. El plus de temporada, en tanto, “debe estar a la altura de las circunstancias particulares de este año tan difícil y no hay margen para que no se perciba”, planteó.

Frente a este escenario, desde la Agrupación Hotelera y Gastronómica exigieron al sindicato “que de una vez por todas se haga cargo de sus obligaciones” y “haga respetar el derecho de los trabajadores”.

“Los contratos de temporada están siendo grosera e ilegalmente avasallados en una importante cantidad de casos y estos derechos deben ser garantizados por el gremio”, expuso Santín.

“Exigimos que el sindicato se ponga al lado de los trabajadores y haga valer estos derechos que más que nunca, frente a las complejidades de este 2020 atravesado por el impacto de la pandemia, no pueden ser arremetidos”, completó.