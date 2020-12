Ferro y la vacunación: “Va a ser un proceso largo” y teme “un brote otoño invernal”

En el marco de lo que fue el primer día de vacunación contra el coronavirus, donde 70 médicos y enfermeros del Hospital Interzonal General de Agudos y el Materno Infantil se dieron la primera dosis de la Sputnik V en Mar del Plata, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” describió que “va a ser un proceso largo” y adelantó que “es probable” que para los próximos meses no se cuente con la cantidad de vacuna “ideal” a los efectos de evitar un brote otoño invernal. “Por eso, es muy importante no subir mucho los niveles ahora”, consideró.

El ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “la aplicación al resto de la población será en forma paulatina y dependerá de la llegada de vacuna, lo cual seguramente ocurrirá durante el verano en febrero o marzo”.

“No hay que olvidarse que son dos dosis y que solamente han llegado una cantidad determinada de vacunas. Por eso, solo se ha aplicado la dosis al personal de terapias intensivas de los hospitales públicas”, sostuvo y añadió que “hay una gran cantidad de trabajadores, inclusive de personal de salud, que resta vacunarse aún”.

En tal sentido, Ferro sostuvo que “conjuntamente con el personal de salud hay que vacunar a las personas de la tercera edad y en primer lugar a los que están en geriátricos para luego seguir con los que no están en esas instituciones arrancando de los más dañosos para abajo, que son los que tienen más riesgo, es decir, por edades”.

En ese contexto, confesó que se encuentra “muy esperanzado” con la llegada de la vacuna al país. “Va a ser un proceso largo y es probable que nos tome el otoño que viene sin la cantidad de vacuna ideal para no tener un brote otoño invernal. Por eso, es muy importante no subir mucho los niveles ahora, máxime teniendo en cuenta que faltan tres meses para ello”, explicó.

“Es una tarea ciclónica y muy difícil que se pueda vacunar en estos tres meses a todas las personas o por lo menos a los que tienen el riesgo aumentado, es decir, los mayores de edad, los que tienen enfermedades, los trabajadores de salud, etcétera”, concluyó el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…”