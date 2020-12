Vigilias, pañuelazos, concentraciones a favor y en contra del derecho al aborto por el debate en el Senado

Los alrededores del Congreso serán este martes escenario de vigilias y pañuelazos “verdes” y concentraciones “celestes” que están preparando desde este lunes los sectores a favor y en contra del derecho al acceso al aborto legal para acompañar la sesión del Senado que tratará la iniciativa, actividades que se replicarán en distintos lugares del país.

El escenario “verde”, color que identifica a quienes apoyan la legalización, ya está montado en la intersección de las calles Rivadavia y Callao para que, quienes se acerquen, puedan seguir las intervenciones de los senadores.

Se espera que la sesión se extienda hasta el día siguiente.

La Campaña sugirió a las personas que participen de la vigilia que lleven reposeras y que respeten las pautas de autocuidado en el contexto de pandemia por coronavirus.

Habrá puestos de hidratación, reparto de tapabocas y alcohol en gel, tarea que estará a cargo de Cruz Roja y rescatistas populares.

Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña detalló a Télam que “desde las 16, en el escenario, vamos a ir intercalando en pantallas el debate con videos internacionales”.

La dirigente contó que llegaron “mensajes de 50 países: Alemania, Irlanda, Francia, Italia, España, Ecuador, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, entre otros”.

Además, habrá un momento para “recuperar nuestra genealogía, nuestro recorrido” a través de un video que recordará los 15 años de trabajo de la Campaña.

“También van a subir al escenario todas las regionales y redes que conforman la Campaña, así que va a ser bien federal, para mostrar toda la construcción de lo que venimos haciendo en cuanto a la despenalización social”, destacó Waldhorn.

Para las 19 está previsto “un pañuelazo federal simultáneo en todo el país, va a haber más de 50 vigilias en distintas ciudades, y pañuelazos en España, Canadá, Chile, Guatemala, Bélgica, Bolivia y México”.

En paralelo, el activismo se concretará en las redes sociales con el hashtag #AbortoLegal2020.

A las 21 está prevista una conferencia de prensa sobre el escenario y luego habrá intervenciones culturales y música en vivo.

Se espera que la sesión se extienda hasta el día siguiente.

Tal como ocurrió el 10 de diciembre, cuando el proyecto obtuvo la media sanción en Diputados, la plaza frente al Congreso estará dividida con un vallado para los sectores que apoyan el acceso al derecho y quienes se oponen, que desde 2018 se identifican con el color celeste.

Belén Diez, integrante del Frente Joven de la red de organizaciones Unidad Provida, dijo a Télam que el sector “celeste” concentrará a partir de las 18.

“Va a haber bandas, oradores, va a estar Viviana Canosa. Vamos a tratar de que sea algo festivo, que la gente que vaya pueda pasar un grato momento con la familia, que es el público que nos caracteriza”, señaló.

Diez destacó que van “a estar representando a la mayoría celeste, haciéndole el aguante a los senadores, que es lo más importante, que ellos sientan el apoyo del pueblo. Queremos reforzar la idea de que el aborto no es la solución”,

Las concentraciones de los sectores “celestes” también se realizarán en varios puntos del país.

La plaza frente al Congreso estará dividida con un vallado a la mitad hasta la calle Paraná, y dejará espacio del lado de Avenida Callao y hasta Avenida Corrientes para el sector “verde”, indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, del lado de Avenida Entre Ríos y hasta la Avenida Belgrano se ubicarán quienes no están de acuerdo con el acceso al derecho al aborto.

De acuerdo a la normativa vigente y las competencias jurisdiccionales, quedó establecido el despliegue de las fuerzas para el operativo de seguridad (de CABA y Federales) en el que se demarcó un área perimetral de protección y cuidado del Congreso Nacional y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a cargo el operativo fuera de dicho perímetro.

La Policía Federal Argentina, junto con el refuerzo de la Prefectura Naval Argentina, bajo el comando unificado de monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nacion, se hará cargo de la prevención y seguridad perimetral del palacio legislativo, así como del ingreso y egreso de las y los legisladores.

En tanto, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá jurisdicción sobre el resto del espacio público de la movilización que se prevé para la jornada de este martes.

A la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde garantizar que el colectivo verde se concentre sobre la avenida Callao y el celeste lo haga sobre la avenida Entre Ríos (hacia donde apuntarán otras pantallas y escenarios de similares características).

Entre ambos grupos habrá una separación de 100 metros marcado por un vallado montado y controlado por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo de la Plaza del Congreso.

Finalmente, además de disponer vallas móviles y fijas y ambulancias para atender cualquier situación de emergencia sanitaria, se han dispuesto dos corredores divididos mediante vallados que también estarán a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este vallado está dispuesto sobre los laterales de la Plaza del Congreso para que el grupo representado con el color verde utilice como espacio de circulación la avenida Rivadavia y su continuidad por Avenida de Mayo; mientras que el representado mediante el color celeste lo haga en la extensión de la calle Hipólito Yrigoyen.

La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá garantizar que no se produzcan incidentes entre ambos colectivos antes, durante y al término de la concentración.