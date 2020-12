FdT: “Siguen sin explicar cuáles van a ser los aumentos reales de OSSE para el 2021”

El presidente de Obras Sanitarias fue recibido nuevamente por la Comisión de Hacienda, por pedido de los concejales del Frente de Todos, para brindar detalles sobre el tarifario de la empresa. “Cuando se habla de aumentos y políticas tarifarias, es necesario aclarar cuánto va a recibir cada contribuyente y qué cuentas van a verse afectadas, pero nuevamente vemos que algunos incrementos superan el 30%”, manifestó Verónica Lagos.

Este lunes, continuó el debate por el Presupuesto 2021 de Obras Sanitarias (OSSE), con la presencia de Carlos Katz en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por la concejala Virginia Sívori. Allí, las autoridades de la empresa estatal brindaron números que nuevamente no coincidieron con las simulaciones realizadas por el Frente de Todos: “Es la tercera vez que vienen a explicar un aumento que no termina de quedar claro”, describió Lagos.

En el transcurso de la discusión, surgieron diferencias sobre la base de cálculos sobre la cual están cobrando los aumentos. Se trata de la TISA (tarifa integral de saneamiento ambiental), que afecta a más de 200 mil cuentas.

“El tratamiento de este expediente tiene muchas desprolijidades e improvisaciones, cuestión que vemos en aspectos como el error de cálculo en el gasto de personal, y las rectificaciones en el tarifario a partir de las observaciones de nuestro bloque. En el presupuesto también hubo gastos que consideramos excesivos, y que no fueron aclarados o agregados al expediente. La realidad es que evitan decir los aumentos reales, pero más de 100 mil cuentas tienen subas de 32% en promedio y hay algunas que llegan al 36%”, explicó.

En ese sentido, Lagos indicó: “La verdad es que nos preocupa mucho este tema porque se trata de los bolsillos de nuestras vecinas y vecinos. Por todo esto, es que solicitamos que este expediente no avance y logramos que hoy quedara en comisión”.