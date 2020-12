Aumenta 20% la tarifa de taxis y remises: comenzará a valer $90 y la ficha será de $6

Luego del avance en la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante que tuvo el pedido de los taxistas y remiseros de actualizar la tarifa antes de fin de año, el Secretario General del sindicato Único de Peones de taxis, Donato Cirone, dialogó con “el Retrato…” y anticipó que en las próximas horas el aumento, que lleva la tarifa a $90 y la ficha a $6, comenzaría a regir en Mar del Plata. “Hay optimismo en que las cosas van a ir cambiando y que el trabajo va a ir mejorando para toda la ciudadanía en general”, subrayó.

El Secretario General del sindicato Único de Peones de taxis, Donato Cirone, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “lo que se pedía para taxis y remises era un 30% de aumento en la tarifa, que en realidad dicho porcentaje es mucho menor de lo que fue el índice inflacionario, que alcanzó el 40%” a la vez que aclaró que ese incremento se pidió en esta ocasión “de manera desdoblada, es decir, un 20% en diciembre y un 10% en marzo”.

“La bajada de bandera pasó de valer $75 a $90 mientras que la ficha cada 160 metros de recorrido se incrementó en un $1, es decir, de $5 pasó a costar $6”, describió el representante del sector a la vez que aclaró que “el precio de la tarifa no se modificó en todo el año”.

En tal sentido, apuntó: “Desde diciembre hasta la fecha estuvimos afrontando los aumentos desmedidos que hubo en todos los aspectos como la canasta familiar, combustibles, mantenimiento de una unidad, etcétera. Todo va contemplado dentro de la tarifa y la realidad es que las cosas aumentaron mucho más del porcentaje que se había pedido”.

Asimismo, detalló que este lunes se reunirá el Concejo Deliberante de General Pueyrredón nuevamente, donde se oficializará el aumento pedido por las distintas Cámaras que nuclean a los trabajadores del volante. “Ya pasó por todas las comisiones este incremento, quedaría que lo trate el Concejo y que lo promulgue el intendente. De ahí en más ya entraría en vigencia el aumento”, indicó a la vez que aclaró que si esto resulta favorable “en las próximas horas comenzaría a regir el aumento”.

Por otro lado, se refirió al trabajo del sector en el último tiempo y señaló: “Mejoró un poquito” al mismo tiempo que aclaró que “durante los 9 meses de pandemia se pasó una situación nunca antes vivida y la realidad es que en el sector hay optimismo en que las cosas van a ir cambiando y que el trabajo va a ir mejorando para toda la ciudadanía en general, porque la crisis económica recayó en todos los hogares”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si se reportaron nuevos casos de Uber u de otras aplicaciones, respondió: “No damos nombres para no hacerles propaganda, pero la realidad es que funciona en Mar del Plata esa aplicación como otras tres más” y añadió que incluso existe una plataforma china “que ha desembarcado hace poco”.

“Es competencia desleal, precarización laboral y esclavitud, porque hay alguien que no pone nada, te explota, te pone el precio, te exprime de tu capital, que es el auto, y cuando ya no lo puede hacer arreglar pone a otra persona, dejando a ese conductor tirado, sin plata ni nada”, cuestionó al mismo tiempo que aclaró que si bien aún no se han detectado casos de vehículos que funcionen en el marco de dicha aplicación, cuentan con el apoyo del poder político a los efectos de poder contrarrestar si hay algún tipo de desembarco.

Por último, Cirone remarcó en conversación con “el Retrato…” que “en Bahía Blanca ha desembarcado una aplicación, donde pasando por arriba todas las normativas y regulaciones, se pusieron a trabajar de manera ilegal”.

Preo por los hechos de inseguridad

Ante los diferentes episodios de inseguridad que se vienen registrando en el último tiempo en Mar del Plata, Donato Cirone, en dialogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación al respecto y adelanto que se encuentran en tratativas de realizar una audiencia con el nuevo secretario de Seguridad de General Pueyrredón y los responsables de cada una de las comisarías de la ciudad a los efectos de buscar soluciones frente a esta problemática.

“Hemos sufrido varios robos en diferentes puntos de la ciudad, donde algunos compañeros han sido agredidos incluso físicamente, tanto taxistas como remiseros”, señaló el referente del gremio Supetax en conversación con “el Retrato…” y apuntó que en muchos casos “les han prendido fuego los vehículos incluso”.

En ese contexto, Cirone describió que han mantenido conversaciones con referentes del área de seguridad, pero no así con el Secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón. “Hemos charlado con ellos al respecto, le hemos transmitido la inquietud y la preocupación que hay en diferentes sectores de la ciudad, en tanto se han incrementado los robos”, señaló.

“Tenemos la promesa que van a reforzar la seguridad, más aún teniendo en cuenta que ha desembarcado y entrado en función el operativo Sol en Mar del Plata, en tanto van a contar con más efectivos a los efectos de otorgarnos mayor seguridad”, sostuvo a la vez que aclaró que se está gestionando una reunión para los próximos días con el nuevo secretario de Seguridad de General Pueyrredón y los responsables de cada una de las comisarías de la ciudad a los efectos de dar una solución a estos reclamos.