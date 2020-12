Alberto Fernández dijo “No quiero más dos Argentinas” al anunciar construcción de 3000 viviendas

Los convenios que suscribieron los intendentes incluyen la construcción de 1.250 viviendas en Quilmes, 900 en Berazategui, 300 en Avellaneda y 600 en Florencio Varela.

El presidente, Alberto Fernández, aseguró este lunes que la pandemia por coronavirus permitió al Gobierno “hacer las cosas de otro modo, revisar lo que se ha hecho y hacer correctamente lo que se hizo mal”, entre lo que señaló el hecho de que se hubieran construido “dos Argentinas, la de los ricos y la de los pobres”.

“No quiero más dos Argentinas”, aseveró el mandatario al encabezar este mediodía el anuncio de obras y la firma de convenios de adhesión al Programa federal “Casa Propia – Construir Futuro” con cuatro municipios del sur del Gran Buenos Aires para la construcción de más de 3.000 viviendas.

En este marco, planteó que no quiere más “una Argentina dividida entre los que tienen y los que no tienen, sino una Argentina donde todos puedan desarrollarse y el Estado garantice que ocurra”. Ysostuvo: “Si darle a los que menos tienen es ser populista, soy populista”.

“Es una cuestión de ética política que tiene todo el Gobierno”, dijo el mandatario respecto a la presencia del Estado para garantizar la equidad y el acceso a las mismas oportunidades a todos los argentinos y para “darle voz a quienes no tienen voz”.

El Presidente también afirmó que no quiere más que ” la suerte de los argentinos” dependa “del mandatario que le toque”

En este marco, Alberto Fernández agradeció también a “los sectores más humildes”, que fueron “los que mejor entendieron el riesgo, más se cuidaron y más ayudaron en la tarea de evitar la propagación” del coronavirus, incluso ayudando a otros que estaban peor que ellos, en alusión a los comedores y merenderos que se abrieron en los barrios más vulnerables.