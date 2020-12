Suspenden estreno teatral luego que Diego Pérez diera positivo de Covid

Los Cuatro Fantásticos del Humor, la primera marquesina que se pudo ver en las calles de Mar del Plata, tenía programado su debut para este sábado a las 21 en el tradicional teatro Atlas. Sin embargo, el estreno debió ser postergado ya que uno de los integrantes del elenco, Diego Pérez, dio positivo de coronavirus.

La noticia se dio a conocer este viernes a través de la cuenta en Twitter del Multiteatro. Pérez contó que hace dos días comenzó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus, como un leve resfrío y pérdida del olfato, motivo por el que se realizó un test de COVID-19. Este viernes le dieron el resultado: positivo. “Me siento fantástico, no tengo otra cosa que un resfrío. Me dijeron los médicos que son diez días de aislamiento, y como hace dos días que vengo con esto, serían ocho días”, contó el humorista.

“Si tengo fiebre me dijeron que tome paracetamol, pero si no tengo fiebre ni nada especial, con el aislamiento ya está”, explicó.

Ningún otro integrante de la obra presenta síntomas. De todas formas, fueron aislados por haber mantenido contacto estrecho con Pérez. La producción del show decidió postergar el estreno para el 8 de enero a las 21.

Los cuatro fantásticos del humor, producida por el reconocido empresario Darío Arellano, cuenta con un elenco integrado por Alacrán (Rodolfo Samsó), Alfredo Silva, Carna (Jorge Crivelli) y Diego Pérez, y se podrá ver en el teatro Atlas de Mar del Plata. Será la primera vez que estos reconocidos comediantes compartan trabajo en el escenario, con un objetivo: sacarle risas al público, en un año castigado por la pandemia del coronavirus.