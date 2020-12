Confirmaron que la “Sputnik V” no produce reacciones adversas en mayores de 60

El Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, que fabrica la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus que llegó a la Argentina, reafirmó que no se detectaron reacciones adversas en ancianos.

“Próximamente se darán a conocer los resultados de los estudios en ancianos, no hay efectos colaterales algunos”, adelantó el director de centro, Alexandr Guintsburg, en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik.

Por otro lado, el directivo afirmó que el Centro Gamaleya no recibió por ahora muestras de la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido, aunque indicó que la inoculación protege contra esa variante ya que afecta solo a un pequeño punto en la superficie de la proteína del virus.

El 11 de agosto pasado Rusia registró la primera vacuna contra la Covid-19 que se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

La vacuna, que consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5, se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.

De acuerdo con los últimos datos de la tercera fase de ensayos clínicos, Sputnik V muestra una eficacia de más del 90%.

CERTIFICACION DE LA ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó tras la visita a Rusia de sus técnicos un informe técnico que certifica la aprobación de la vacuna Sputnik V en el país, en el cual destaca que la vacuna tiene una eficacia mayor de la que se esperaba y que su efectividad no varía según el rango etario.

En el informe, la Anmat indicó que recibió toda la información habilitante de la vacuna, que “muestra seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable”.

Las trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V llegaron este jueves a Ezeiza tomarán parte de la primera etapa con la que arranca el proceso de inoculación en todo el país.

Estas primeras dosis estarán dirigidas a al personal de salud de todo el país, informaron el ministro de Salud, Ginés González García, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el infectólogo Pedro Cahn, miembro del Comité de Vacunación, que señaló que estarán destinadas: “a los que están en la primera línea del combate contra el coronavirus”.

Los 56 ThermoContainers que llegaron el jueves desde Rusia y conservan las vacunas a 18 grados bajo cero, fueron almacenados en un depósito a fin de comenzar con la separación en diferentes pallets, para ser distribuidos luego en cada uno de los distritos según el mapa sanitario con el que cuentan las autoridades.

El plan de vacunación contará con 116 mil integrantes de los equipos de vacunación, entre vacunadores y personal de apoyo, y 7.749 establecimientos de salud acondicionados para vacunar, además de 10 mil voluntarios que se sumarán a través del Programa Activar.

El presidente Alberto Fernández se reunirá este sábado con los gobernadores de todo el país para terminar de definir la campaña de vacunación en cada una de las 24 jurisdicciones tras la llegada a la Argentina de las primeras dosis de l Sputnik V.

El encuentro, que está programado en forma virtual, se realizará durante la tarde, y será el puntapié inicial para comenzar con el proceso de inoculación a nivel nacional, calificado como una “epopeya” por el presidente Fernández y que llegará a cada rincón del país.