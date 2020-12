Diputados bonaerenses aprueban el Presupuesto y la Ley Impositiva: ahora define el Senado

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes por la noche el primer Presupuesto y la segunda Ley Impositiva de Axel Kicillof y ahora serán sancionados por el Senado bonaerense que se encontraba en un cuarto intermedio a la espera de considerar los dos proyectos.

Después de casi un mes y medio de negociaciones y una extensa jornada, los bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio llegaron a un acuerdo que incluyó ampliar el FIM a $12 mil millones –con posibilidad de sumar 3 mil millones más- y posponer la devolución del Fondo COVID-19 por $4.500 millones a 2022, entre los puntos centrales.

La miembro informante por el oficialismo fue la diputada Valeria Arata quien destacó “el apoyo a los intendentes y a todos los sectores” que plantea el Presupuesto, destacó que “no haya discriminación política en el reparto de obras” y valoró “los consensos y el un diálogo real” para llegar a su aprobación.

“En este Presupuesto se plasma la política del Gobierno después de un año excepcional de pandemia. Se busca una reactivación económica a través de la infraestructura. Estamos en una población donde nos acecha la pobreza. La provincia es el territorio que crea la mayor riqueza, y faltan, aguas y cloacas”, señaló.

También el oficialismo cedió cambios sobre el Fondo Educativo al aceptar que la distribución continúe realizándose en forma diaria y automática de acuerdo al coeficiente que fije el área educativa provincial conformado por población, superficie y variables educativas; y ampliar el piso mínimo de fondos del 100% a 130% -comparado con el año pasado- y el techo a 230%.

Por Juntos por el Cambio fijó posición la diputada Maricel Etchecoin Moro quien cuestionó los fundamentos de los proyectos en donde “parece que todos los problemas empezaron en 2015 y no se entiende que de los 37 últimos años, 33 fueron de Gobiernos justicialistas”.

“Hay déficits históricos que trascienden a todas las gestiones. Hemos tenido que escuchar al Presidente y al Gobernador a responsabilizar a la gestión anterior por la falta de obras hidráulicas, hay que recordarles todo lo que se hizo porque quizás vivieron su mayor parte de su vida afuera de la provincia”, chicaneó la Lilita.

En tanto, Guillermo Bardón planteó las objeciones de Cambio Federal sobre las inversiones previstas en la ley de leyes y cuestionó que como producto de la reestructuración de la deuda, el proyecto “es un dibujo”.

“Planteamos la necesidad de crear un FIM, que se condonaran las deudas de 4.300 millones de pesos de los municipios por el Fondo COVID, y que no se sancione a los intendentes que en medio de la pandemia tuvieron que reasignar partidas, así como también que no se modificara el Fondo Educativo. Celebramos que el Gobierno haya entendido y aceptado los cambios”, señaló el presidente de la bancada Walter Carusso.

Sobre la Ley Fiscal, el Frente de Todos concedió la baja de la alícuota de Ingresos Brutos para los productores de seguros de 9% -como preveía la redacción original- a 7%; y sacarlos de la categoría de “servicios financieros”; e incorporó que haya una bonificación en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el sector hotelero.

Otro de los que tomó la palabra fue el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, quien celebró “el trabajo y los consensos” logrados durante este mes y medio. “Siempre la mejor manera de poder controlar es que las leyes estén aprobadas y hacerlas cumplir, con diálogo es posible encontrar el punto de acuerdo”, sosutvo.

En ese contexto, Lipovetzky señaló: “Hay que reconocer que tiene recursos importantes para infraestructura, ahí incluimos el FIM, pero no lo vemos en otros sectores, no entendemos por qué el gobierno no prioriza la salud en esta pandemia. Lo mismo pasa con el tema educativo”.

“Creo que hemos demostrado desde Juntos por el Cambio una gran responsabilidad, apoyamos legislativas del Ejecutivo aun con diferencias, si uno quiere cumplir ese doble rol, hay que hacer lo que hizo este bloque, tratando de introducir las modificaciones pero creo que es el camino correcto, en el año electoral se van a plasmar las diferencias pero mientras tanto la responsabilidad está”, cerró.

En tanto, desde el bloque 17 de Noviembre el diputado Mario Giacobbe reparó en que “pese a todos los problemas, creo que vamos a superar la pandemia, creo que la economía va a crecer, estamos en el camino, este presupuesto va a ayudar, lo tenemos que acompañar”.

“Esta muestra de madurez que se vio en la Cámara muestra que ya no quedan excusas, al gobernador Kicillof ojalá le vaya bien porque le va a ir bien a la provincia, así dejemos atrás esta vergüenza que 7 de 10 chicos son pobres. Con optimismo y con buena fe y queriendo que las cosas salgan bien, vamos a acompañar este proyecto”, añadió.

El último por el oficialismo en hablar fue el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, Juan Pablo de Jesús. “Destaco que es el primer presupuesto de nuestro Gobernador, claramente tiene un lineamiento de prioridades que planteó en campaña y en este año de gestión tan atípico y difícil”, señaló.

Además de hacer un pormenorizado repaso de la inversión por áreas y los cambios introducidos a la redacción original, De Jesús recordó que “cuando asumió Axel acumulábamos 3 años de recesión y le tocó la pandemia”.

“Destaco para la sanción de esta ley ese mismo trabajo, la predisposición del Gobernador para que lo trabajemos y hoy estamos todos conformes. Destaco al ministro Pablo López y su equipo que siempre estuvo al teléfono de las consultas, al ida y vuelta. Destaco lo que dijeron antes, que no hubo mezquindad, todos pusimos lo mejor para la mejor ley, marca un camino que podemos seguir transitando para mejorar la vida de los bonaerenses”, cerró.