Manino Iriart y Débora Indarte cerraron el año en el Parque San Martín junto a Sergio Berni

La legisladora provincial Débora Indarte y el Director Nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, encabezaron un encuentro al aire libre en el Parque San Martín que sirvió de cierre de año a profesionales, técnicos, referentes de programas e integrantes de distintas organizaciones.

Participó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se encontraba en Mar del Plata por el lanzamiento del Operativo Sol. También concurrió el Subdirector Ejecutivo de ARBA, Gaspar Spiritoso.

A través de su cuenta de Twitter (@ManinoIriart), el dirigente marplatense expresó: “agradezco al Gobernador Axel Kicillof por la invitación al lanzamiento del Operativo Sol. Luego, con profesionales, técnicos, referentes de programas e integrantes de nuestras organizaciones nos juntamos en el Parque San Martín, distanciados, para despedir este año tan difícil”.

En la misma red social, algo que replicó en sus cuentas de Facebook e Instagram, Iriart compartió fotos y afirmó: “Gracias Ministro Sergio Berni por acercarte a compartir un rato con nosotros”.



Iriart le contó a Berni que “es habitual al finalizar el año que nos juntemos las mujeres y hombres, jóvenes, profesionales y técnicos, integrantes de nuestros equipos, para hacer un brindis. Sin dudas termina un 2020 muy complicado por una pandemia que no ha finalizado, por lo que optamos por este encuentro al aire libre, distanciados, cumpliendo con todos los protocolos, para despedir el año, repasar lo hecho y darnos fuerza para no bajar los brazos y no relajarnos”. Agregó luego que “por eso, nuestro principal deseo para el año que comienza es ¡salud!”.

Al mismo tiempo lamentó “no poder hacer una reunión masiva como estamos acostumbrados debido a la cuestión sanitaria” y se comprometió a realizar “un encuentro masivo, con todos los que forman parte de nuestras organizaciones y equipo de trabajo, cuando finalice la pandemia”.

“Es un cierre de año especial, aunque con el entusiasmo de siempre”, afirmó.

“Los aquí presentes, y muchos más que no han podido venir, elegimos participar para transformar la realidad. Creemos que es importante que las argentinas y los argentinos estemos unidos contra la adversidad”, dijo Iriart.