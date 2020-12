Cristina Fernández sobre la pandemia: “Nadie estaba preparado para dejar de ver a seres queridos”

La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo que el peronismo está “acostumbrado a afrontar tareas difíciles”, como “persecuciones y hostigamientos”, pero resaltó que “nadie estaba preparado para dejar de ver a sus seres queridos”, como sucedió a causa de la pandemia de coronavirus.

En un mensaje enviado al Instituto Patria, y difundido por las redes sociales de esa institución, la vicepresidenta expresó que “los que han superado situaciones terribles y dramáticas dicen que, cuanto más difíciles son las cosas se han afrontado, mejor es la manera para entrenarse y lograr un imposible”.

Fernández de Kirchner envió un saludo grabado para la “Quinta Peña” del año del Instituto Patria, un encuentro virtual realizado el domingo y del que participaron artistas, dirigentes y militantes del Frente de Todos.

“Estábamos acostumbrados a afrontar tareas difíciles, y también, por qué no decirlo, a sufrir persecuciones y hostigamientos“, expresó la vicepresidenta, pero añadió que, sin embargo, “nadie estaba preparado para dejar de ver a sus seres queridos, encerrarse y no poder caminar libremente por las calles y plazas”.

“Y lo que es peor aún, no poder abrazarse, tomarse de la mano o darse un beso de bienvenida y despedida, como estamos tan acostumbrados los argentinos”, lamentó la expresidenta.

Tras señalar que el año fue “muy difícil” a raíz del coronavirus, Fernández de Kirchner envió a los participantes del encuentro su “cariño y fuerza para enfrentar lo que viene”.

De la peña virtual del Instituto Patria participaron el senador Oscar Parrilli y los ministros Tristán Bauer y Jorge Ferraresi, de Cultura y Desarrollo Territorial, respectivamente, además de la extitular de Cultura Teresa Parodi, entre otros.