El Covid “vuelve” a Mar del Plata… Se registraron 191 casos en las últimas 24 horas

Mientras muchos marplatenses parecen no haber tomado conciencia del verdadero peligro que significa el coronavirus, o quizás minimizan la situación por no haberlo sufrido hasta el momento. Lo cierto y concreto que hoy no para de crecer un pequeño rebrote que en los últimos días se ha mantenido con un promedio de casi 20 casos diarios.

Este domingo se confirmaron 191 nuevos pacientes en tratamiento por Covid-19 que ha hecho que los casos activos a la fecha sean 2001 pacientes. De los últimos positivos 17 corresponden a casos definidos por criterio clínico epidemiológico y 174 a estudios por PCR realizados desde el 13 al 19 de diciembre.

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino comunicó además que 154 personas están recuperadas y recibieron el alta por protocolo, no dando detalles sobre fallecimiento alguno.

50 MUERYOS Y 4.116 CASOS POTIVOS A NIVEL PAIS

Otras 50 personas murieron y 4.116 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 41.813 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.541.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.462 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 40,5% (1.667 personas) de los infectados de este domingo (4.116) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 1.541.285 contagiados, el 88,77% (1.368.346) recibió el alta y 131.126 son casos confirmados activos.