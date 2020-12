Nancy Todoroff encabezó entrega de 2000 bolsas navideñas en Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos seccional Mar del Plata comenzó este jueves a entregar más de 2 mil bolsas navideñas a los afiliados a los efectos de brindar una ayuda a los mismos, en el marco de un año “repleto de dificultades para el sector y en el que fueron sin dudas los mayores perjudicados”.

“Fue un año inédito y muy duro para toda la actividad hotelera y gastronómica. Lo sigue siendo y seguramente continúe durante el 2021 en algunos aspectos, pero estamos dispuestos a recorrerlo con el máximo de nosotros”, sostuvo Nancy Todoroff, secretaria General Adjunta de UTHGRA.

En tal sentido, señalaron: “En el marco de esta pandemia tuvimos que cubrir un rol asistencial y alimenticio que el gremio ha brindado en otras oportunidades de manera más puntual, pero no tan masivo como en estos meses, donde llegamos a entregar más de 6000 bolsas de alimentos no perecederos y frescos a las familias de afiliados, más 2000 que envió Uthgra Central de la mano de Luis Barrionuevo y 250 que acercó la CGT local y que fueron entregadas no solo aquellos cuyos espacios de trabajo cerraron o no percibieron ningún ingreso, sino también a aquellos que cobraron el ATP, porque si bien fue un aliciente, no cubrió las necesidades en la mayoría de los casos”.

Asimismo, la dirigente remarcó el gremio tampoco recibió ingresos en todos estos meses. “UTHGRA en todas sus seccionales del país sufrió reducciones de los sueldos y de horarios, a fin de enfocar los recursos en mantener los servicios principalmente de salud, como fue nuestro caso”, manifestó.

“El Estado debe millones a nuestras entidades y al sumarse esta pandemia, los números se hicieron muy finitos, prácticamente insostenibles, y sin embargo logramos continuar los servicios, con algunos cambios de espacios respecto a lo habitual, pero con los cuidados y tratando de cubrir la demanda del afiliado al máximo posible”, detalló.

“Siempre fuimos un sindicato de puertas abiertas, porque existimos por los afiliados y nuestra obligación es responderles. Y los recibimos en lo bueno que nos acercan pero sobre todo en sus quejas, porque significa que siempre hay algo más por mejorar y por crecer. Pese a las dificultades siempre nos esforzarnos un poco más en pos de los hoteleros y gastronómicos de nuestra ciudad”, indicó.

Respecto a lo que vendrá, a cómo se aproxima este fin de año, la secretaria General Adjunta de UTHGRA confió que se encuentran negociando el plus de temporada, fundamental para todos los trabajadores en estos meses por venir. “En Mar del Plata, va a ser un camino arduo el de la recuperación. El verano nos da la posibilidad de ilusionarnos con un mejoramiento, de empezar a sentir un alivio en todos los eslabones de la cadena que pone en acción a nuestro sector”, analizó.

La formación profesional, potenciada

Por otra parte, destacó que alrededor de 400 marplatenses y batanenses, pusieron el foco en aprovechar para mejorar su formación profesional en el marco de esta pandemia a través del CFP 405 y la Escuela de Hotelería y Gastronomía “Han llegado a completar su parte teórica y evaluaciones prácticas virtuales, completando las cursadas con prácticas presenciales dentro del lapso de año próximo”, remarcó.

Asimismo, se explicó que UTHGRA puso en funcionamiento una Plataforma virtual para anexar un complemento superador a la Educación para el Trabajo. Fernando Mustafá secretario de Capacitación señaló que “en estos momentos complicados no solo hemos cumplido con el dictado de clases, sino que también seguimos trabajando en pos de mejorar y actualizar las estructuras de los cursos”, en referencia a la ampliación de oferta académica.

Vale la pena recordar que semanas atrás entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la UTHGRA, se firmó un convenio marco de cooperación entre instituciones por el que se desarrollarán, de manera conjunta, aportes en el área de la capacitación, investigación, extensión y cualquier otra actividad específica o docente que resulte de interés común para el desarrollo potencial de ambas instituciones.