Luego del bloqueo al ingreso al Casino, la Provincia acuerda entrega de alimentos 

Después del acampe y la protesta llevada en frente al Casino Central, dirigentes de de la CTA Autónoma Regional Mar del Plata viajaron a La Plata, donde arribaron a un acuerdo con el gobierno provincial consistente en la entrega de alimentos en el transcurso de la semana. “En caso que no se cumpla los compañeros ya tienen decidido incrementar las medidas de fuerza y éstas ya no serían únicamente en el Casino Central”, adelantó Carlos Amodey ante “el Retrato…”

“El reclamo era que nos atendiera el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque hacía un año que nos atendía. Luego de haber presentado varios petitorios y no obtener respuestas, se decidió empezar a hacer bloqueos en algunos estamentos estatales”, sostuvo el Secretario General de la CTA Regional Mar del Plata, Carlos Amodey.

En tal sentido, aclaró que en asamblea se decidió “ir a las puertas del Casino Central a reclamar, pero sin tomarlo” a la vez que comentó que la sala de juegos “fue cerrada desde adentro por cuestiones de seguridad, pero no fue tomada en ningún momento”.

En relación al reclamo que llevaban adelante explicó que el mismo tenía que ver con la provisión de alimentos y de trabajo. “Mar del Plata registra un alto porcentaje de desocupación mentiroso, porque todos sabemos que es un 40%. Pedimos trabajo, porque los compañeros de la economía popular por ejemplo no cuentan con la changa del día a día, pero como empleo no hay, necesitamos alimentos para contener a toda esa gente para que lleven un plato de comida digno”, indicó.

En el marco de esa jornada de reclamo, minutos después de las 20 decidieron levantar la medida luego de promesas desde la Gobernación para continuar las negociaciones con referentes de la organización este miércoles en La Plata. “El resultado de la reunión fue positivo, porque nos pudimos poner de acuerdo y se prometió alimentos para toda nuestra gente”, indicó.

“Ya se abrió un canal de diálogo importante y esperemos que ahora cumplan”, subrayó al mismo tiempo que reconoció que “hace un año que no se sale a la calle, sin marchar y demás por el COVID, pero ya se llegó a un momento que no se aguanta más, porque la gente necesita comer. La desesperación hizo que los compañeros lleven adelante un bloqueo en el casino”.

A su vez, detalló que “se comprometieron a la entrega de alimentos en el transcurso de esta semana, seguramente vengan productos de la canasta navideña, pero básicamente se pedía arroz, fideos y todo tipo de comidas, porque la gente no come solo en Navidad y se venía bancando a través del aporte de los compañeros de los gremios, pero ya llega un momento que no se puede solventar más”.

Por último, el principal referente de la CTA Regional Mar del Plata no descartó que se realice una movilización en los próximos días, en caso que los alimentos no sean entregados en el transcurso de esta semana. “No creemos que incumplan, porque la reunión fue muy amena. Nos atendieron muy bien en Desarrollo Social de La Plata, pero en caso que no se cumpla los compañeros ya tienen decidido incrementar las medidas de fuerza y éstas ya no serían únicamente en el Casino Central”, concluyó.