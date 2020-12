El Frente de Todos advierte que Obras Sanitarias aumentaría el doble de lo anunciado

Al contrario de lo que expresaron las autoridades de Obras Sanitarias en el tratamiento del presupuesto de la empresa, los vecinos y vecinas sufrirán fuertes subas en sus boletas. “En las simulaciones propias que hemos hecho, los incrementos que llegarán a las casas serían, en promedio, del 46%”, alertaron.

“Vemos con gran preocupación la distorsión entre lo anunciado por la gestión en el marco del tratamiento del presupuesto y lo que efectivamente aumentaría. Hemos solicitado a la empresa las simulaciones que corroboren esto, pero en los estudios propios vemos que hay subas de hasta el 58%”, informó la concejala Verónica Lagos, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, Obras y Servicios Sanitarios del Concejo Deliberante.

La edil del Frente de Todos aseguró: “Necesitamos transparencia para que los vecinos y las vecinas de Mar del Plata-Batán, sepan cuánto van a pagar en su próxima factura de OSSE. En este contexto de crisis, no podemos permitir que no sea clara la información. Es un momento muy complicado, luego de un año en el que los y las marplatenses han sufrido incrementos por parte del Municipio y han tenido que atravesar la pandemia. No podemos seguir castigando a los contribuyentes“.

Desde el bloque remarcaron algunas observaciones en relación a los gastos que no se condicen con un escenario de crisis, como por ejemplo destinar $17 millones en publicidad o $6 millones en servicios gastronómicos. “Además del aumento en la tarifa anunciado por el Presidente del OSSE, hay que recordar que a estos incrementos se sumarán a los aumentos de Tasas Municipales que ya fueron aprobadas por el oficialismo y bloques aliados”.

Por último, Lagos destacó que el expediente aún se encuentra en tratamiento legislativo: “Esperamos poder seguir trabajando en este presupuesto y que las autoridades consideren realizar las modificaciones necesarias para no volver a afectar los bolsillos de las y los contribuyentes nuevamente”.