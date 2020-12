Alasino teme por rebrote del Covid si no se mantiene debajo de los 100 casos diarios

En el marco de las recientes declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, a través de las cuales advirtió que Mar del Plata en la última semana volvió a ser la ciudad con mayor cantidad de contagios de la provincia, el director de la Escuela Superior de Medicina, Adrián Alasino, en diálogo con “el Retrato…” expresó que si Mar del Plata mantiene más de 100 casos diarios se podrían generar rebrotes durante la temporada de verano. “No debería haber un relajamiento de las autoridades sanitarias, más allá que se note un relajamiento de la población en general”, agregó.

“En Buenos Aires y en Conurbano hace varios días que los casos de coronavirus vienen aumentando, lo cual está comprobado”, aseguró el director de la Escuela Superior de Medicina, Adrián Alasino al mismo tiempo que se refirió a la situación en puntual de Mar del Plata y explicó que “hubo un solo día, este lunes, en donde se reportaron 115 casos, lo cual representa un 20% más de los que se venían registrando en la semana anterior, pero al ser datos respecto a un solo día ello no implica una tendencia para la ciudad”.

En tal sentido, señaló que, “si bien es cierto que el Ministro de Salud bonaerense dijo que Mar del Plata está dentro de los municipios que más casos activos tiene en estos días, no hay que olvidarse que la ciudad viene tercera en cantidad de casos dentro de los 135 y tercera en cantidad de muertos, pero ello obedece al tamaño que tiene Mar del Plata también”.

“El perfil epidemiológico que trae Mar del Plata no ha cambiado mucho, pero lo que sucede es que ahora existe una situación diferente de la que se tenía hace 6 meses”, apuntó a la vez que aclaró que “antes se decía que la ciudad era una isla, porque estaban cerradas todas las conexiones con el conurbano y CABA, que era donde más casos había”. Alasino remarcó que “dicha situación ahora cambió, porque comenzó la temporada y hay algunos elementos en relación a los cuales, por el momento, no existe claridad sobre cómo van a impactar en las próximas semanas”.

Por otra parte el director de la Escuela Superior de Medicina hizo hincapié en el crecimiento de los casos de coronavirus que se podrían registrar en estas semanas subsiguientes, teniendo en consideración el comienzo de la temporada de verano. “Hicimos una proyección en la Escuela en la cual se había establecido en diciembre la curva de contagios, tal como se viene dando hasta el momento con un piso de 60 casos por día y un máximo de 120”, explicó al mismo tiempo que remarcó que la preocupación es justamente “dónde se va a acrecentar” esa curva.

“Estar por debajo de los 100 casos es algo muy bueno para la ciudad, pero si Mar del Plata no está por debajo de los 100 casos diarios es un factor que nos empieza a preocupar”, resaltó a la vez que comentó que también les genera cierto reparo la gente que no toma los recaudos de prevención necesarios a los efectos de evitar la propagación del virus.

“Hay gente que es cautelosa, que respeta los dos metros, usa alcohol, barbijo y demás, pero por otro lado hay otra mitad de la población que hace exactamente lo contrario”, reconoció y en relación a ese aspecto, apuntó que “si esa balanza se desequilibra, y empieza a predominar más la gente que no obedece en lugar de la que respeta las normas, surge un gran problema”.

En ese marco, resaltó la importancia que tiene el hecho que las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales lleven adelante los controles pertinentes. “No debería haber un relajamiento de las autoridades sanitarias, más allá que se note un relajamiento de la población en general”, aseguró y añadió: “Hay varios elementos que analizar para saber qué va a suceder en el verano en Mar del Plata”.

“Si hacemos una recomendación al comportamiento colectivo de la comunidad y a la comunidad de Mar del Plata, que necesita una temporada porque está muy golpeada económicamente, todos los trabajadores y comerciantes de todos los rubros tienen que ser absolutamente responsables con los controles, porque sino la situación no se va a poder contener”, explicó.

Asimismo, describió que la mayor parte del control de la situación “tiene que ver con la capacidad individual de respetar las normas” y comentó que por ejemplo China, Corea o Japón no tienen rebrotes, pero la cultura “es diferente” en esos países, en tanto “todos respetan las medidas” y comentó que, por eso, “hay que hacer un gran trabajo con las autoridades para que se cumpla con todo lo dispuesto, porque la pandemia no pasó y la vacuna todavía no está”.

“La Escuela de Medicina ya tiene su brigada para capacitación en vacunación con 120 estudiantes y 20 docentes”

Por otra parte, adelantó que este martes se hizo el lanzamiento de la capacitación virtual del Ministerio de Salud de la Nación con la Dirección Nacional de Talento Humano, de la cual participaron todas las Universidades de Medicina del país. “La Escuela de Medicina ya tiene su brigada para capacitación en vacunación con 120 estudiantes y 20 docentes”, adelantó.

“Esa brigada ya está en capacitación, pero es un proceso porque hay diferentes tipos de vacunas, de dosis, de traslado de las mismas, etcétera”, resaltó al mismo tiempo que señaló que la Universidad probablemente cuente también con equipos de otras facultades.

“La vacuna igualmente aún no está y aún no se sabe cuando se empieza, solo que seguramente la de Pfizer y la rusa sean las primeras en llegar, que requieren de dos dosis, con 28 días de diferencia entre cada una de ellas y que tardan 21 días en hacer efecto”, indicó a la vez que subrayó: “Un rebrote es más rápido que la vacuna”.