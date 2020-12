MDQ 06 presentó su nueva camiseta pensando en el 2021

MDQ 06 Hockey Club cierra un 2020 muy activo a pesar de la pandemia. Pensando en el futuro y con un año competitivo que esperan se pueda desarrollar con cierta normalidad, se lanzó la nueva camiseta del equipo tanto en la rama masculina como femenina.

Una vez más, el único club marplatense específicamente de hockey, apostó al diseño de la marca VLACK y sumó a su sponsor, la compañía líder a nivel mundial en seguros Allianz, que se ha transformado en el Main Sponsor apostando al sacrificio y crecimiento constante que ha desarrollado la entidad a lo largo de sus años de existencia. La presentación oficial de la nueva camiseta 2021 de MDQ 06 Hockey Club Este nuevo diseño de la indumentaria, tanto titular como alternativa, estará a la venta a través de la Tienda Online del club que fue inaugurada este año con un rotundo éxito y que ofrece todo tipo de merchandising de la institución. La camiseta 2021 en el modelo femenino. Respecto de la actualidad y proyectando el 2021, el Director Deportivo David Ardusso señaló que “aunque este 2020 fue un año muy complicado para todo el mundo, a nosotros como club no nos impidió seguir creciendo. Obviamente no fue un crecimiento tan pronunciado como en los últimos 2 o 3 años en cuanto a cantidad de socios. Si bien pudimos sumarlos, sobre todo en la rama femenina, ocupamos el tiempo que nos dio la ausencia de competencia en seguir desarrollando y consolidando la estructura del club, con lanzamientos como la tienda oficial, la web institucional, proyectando el desarrollo de una sede propia y capacitándonos para manejar el club de la mejor manera”.

Pensando a futuro, agregó que “hay una gran ansiedad de volver a competir. Por eso las vacaciones van a ser muy cortitas, solo pararemos para las fiestas y un par de semanas más. Apuntamos fundamentalmente a seguir sumando muchos chicos y chicas de categorías inferiores, para asentar las bases del futuro. Y en las categorías mayores competir de la mejor manera tanto en el torneo metropolitano, que comenzaría a mediados de abril, como en el torneo local en damas y en caballeros”.

Por su parte, el Gerente del Departamento de Marketing, Ezequiel Morales habló sobre la tarea que se han propuesto: “hoy en día el departamento de marketing tiene dos objetivos fundamentales: primero potenciar la marca MDQ 06 a través de las redes sociales y con esto apuntar a obtener tanto nuevos auspiciantes como chicos y chicas practicando hockey en el club. En segundo lugar; llegar a nuestros socios de otra manera con pequeños detalles, con productos de muy buena calidad, pero que lo puedan adquirir todos los socios del club, desde el accesorio más pequeño a toda la indumentaria oficial”. El modelo de camiseta titular de MDQ 06 Hockey Club. Cabe recordar que las categorías femeninas de MDQ 06 Hockey Club estaban listas para comenzar la competencia en el Torneo Oficial Femenino en este 2020 y ahora sólo han pospuesto ese desafío para el siguiente año porque la pandemia no las detuvo.

Mientras tanto, el equipo masculino ya está entrenando y sólo tendrá una pequeña pausa a fin de año antes de comenzar nuevamente con los movimientos de pre-temporada el 13 de enero pensando en competir tanto en el Metropolitano “B” como en el Oficial Local.