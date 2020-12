Presentaron la Correcaminata solidaria de la ONG Palestra

En un entorno privilegiado y bien identificado como postal marplatense, la terraza de el Torreón del Monje, y en una mañana magnífica desde lo climático, se realizó este martes el lanzamiento oficial de la segunda edición de LoveRun Palestra, la Correcaminata solidaria de la ONG Palestra, que invita a despedir el año con el doble propósito de ayudar a los demás y al mismo tiempo, beneficiarse con la adopción de hábitos saludables.

Integraron el panel principal el Director de Gobierno municipal, Francisco Taverna, el director de Deporte Federado del Emder, Ricardo Liceaga Viñas, el senador provincial Lucas Fiorini, la directora de Palestra, Guillermina Graciano, la madrina del evento, la atleta Micaela Levaggi, y la coordinadora de la organización de LoveRun, la profesora Liliana Pintos.

Los funcionarios municipales y provinciales remarcaron la importancia, no solamente de esta acción impulsada por Palestra, por los propósitos enumerados, sino también sobre la incansable e invalorable asistencia que la ONG brinda a niños, adolescentes y jóvenes en estado de extrema vulnerabilidad.

Esta problemática afronta decenas de historias particulares de nuevas oportunidades y metas alcanzadas que resultan realmente conmovedoras, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de esos niños o jóvenes tuvieron que sobrellevar una infancia muy dura, en el mejor de los casos.

Graciano explicó la tarea diaria de la ONG, que durante la pandemia recibió niños que atravesaron el período de aislamiento en uno de los hoteles de Chapadmalal y luego fueron derivados a alguno de los centros en los que Palestra distribuye sus continuos esfuerzos y se crea nuevos desafíos. Una tarea titánica para la cual todos los recursos son insuficientes. De allí la importancia de visibilizar esta situación con un evento de alta calidad organizativa y elevada exposición, que cuenta con el respaldo del gobierno municipal. De hecho, la correcaminata LoveRun ha sido declarada de interés municipal, cultural y deportivo.

A su turno, Levaggi, un genuino producto de Palestra, ya que vivió muchos años en el hogar, contó algunas experiencias personales y remató con un emotivo: “Siempre lo sostuve: ellos son mi familia”.

Para el cierre quedaron los detalles técnicos de esta nueva modalidad, a cargo de la responsable de la organización. En ese sentido, Pintos explicó que este jueves 31 de diciembre “la idea es que todos podamos hacer un recorrido particular de 3K o 5K con partida y llegada desde nuestros propios hogares. A través de las inscripciones, a manera de donación, la ONG obtiene los recursos, y eso es muy importante. Pero también lo es que la gente participe y pueda desarrollar actividad física, en grupos reducidos o en familia, y siempre respetando los protocolos sanitarios, porque lo principal es continuar cuidándonos”.

Además, la profesora indicó que “les pedimos a todos que, por no tratarse de un circuito único, cerrado y controlado, no troten o corran, sino que caminen. Es una actividad recreativa y no competitiva”.

La inscripciones online ($ 200 con derecho a dorsal y $ 500 con derecho a dorsal y remera) están habilitadas en forma digital en https://loverun2.eventbrite.com.ar o en forma presencial, en Bendito Pedro (Córdoba 2429), de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 15 a 17.

El evento tendrá una transmisión de 8 a 11, a través de Mega FM 90.1, por donde podrán seguirse los sorteos habituales por cortesía de las firmas auspiciantes de LoveRun.

La correcaminata cuenta con el aval de la Federación Marplatense de Atletismo y el apoyo de distintos clubes de corredores de la ciudad, y también el acompañamiento de Guías a la Par.

La organización le ofreció a Taverna el dorsal N° 001 para que a su vez el funcionario se lo entregue al intendente Guillermo Montenegro, quien siempre ha estado muy cerca de las acciones de Palestra.