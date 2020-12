En el marco del inicio del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya obtuvo media sanción el viernes en la Cámara de Diputados, la integrante de la Multisectorial de la Mujer, Laura Hochberg, en diálogo con “el Retrato…” explicó que, “de aprobarse, igualmente son necesarias las políticas públicas que garanticen el acceso a la información necesaria para lograr toda la prevención posible”.

El tratamiento en comisiones comenzó este lunes con el objetivo de emitir un dictamen el próximo jueves y que pueda ser tratado en el recinto el 29 de diciembre. El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.

En tal sentido, Laura Hochberg, en diálogo con “el Retrato…” explicó que “lo que se resolvió en el Cámara la semana anterior fue muy importante y emocionante, porque si bien ya se vivió lo de la Cámara de Diputados también en 2018, donde se le había dado media sanción al proyecto, éste es un momento diferente”.

“Pasaron dos años en donde no se paró de seguir visibilizando la necesidad que la legalización del aborto se convierta en ley y realmente hay un gobierno, que más allá de las opiniones, prometió el tratamiento de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y cumplió”, remarcó la referente de la Multisectorial de la Mujer a la vez que destacó que también se debe tener en cuenta que éste proyecto nace del Poder Ejecutivo.

Asimismo, apuntó que “la problemática del aborto ha generado y seguirá generando profundos debates, pero el mismo no gira en torno a si se está a favor, o no, de la vida, sino que es un tema de salud pública y justicia social al realizarse los mismos en el marco de la clandestinidad”.

Hochberg precisó que se realizan casi 500 mil abortos clandestinos por año, alrededor de 50 mil internaciones por año por mala praxis y unas 2 mil niñas se convierten en madre. “El hecho que se haya dado la media sanción prepara la posibilidad de que en la Cámara de Senadores también salga a favor el 29 de diciembre”, consideró.

“Los senadores y senadoras deben pensar que autorizar la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a ninguna mujer a realizarla, es decir, las que no quieren continuarlo podrán acceder a ello, en un marco de salubridad que no pone en riesgo su vida mientras que aquellas que quieran continuarlo cuentan con el proyecto de los “Mil días”, sostuvo.

En tal sentido, explicó que el proyecto de ley de los “Mil días” contempla el cuidado de la salud de la mujer durante el embarazo y una vez que nace el bebé y que propone acompañar a aquellas mujeres que decidan seguir adelante con sus embarazos para que la vulnerabilidad no sea un impedimento si existe el deseo de continuar la gestación. “Es muy importante que ambos proyectos se hayan llevado al congreso”, indicó Hochberg.

Seguidamente, adelantó que realizarán una concentración en los próximos días. “Va a haber varias reuniones, tal como se hizo la semana anterior, y se va a hacer prácticamente lo mismo en todo el país, porque necesitamos estar en la calle y que se vea la necesidad que tienen miles de mujeres que este proyecto se transforme en ley”, señaló a la vez que aclaró que la vigilia “no será tan larga como la que se hizo con el debate en la Cámara de Diputados”.

“Si llega a salir esta ley el debate va a seguir igualmente, porque está en todos lados. En muchos barrios humildes las mujeres siguen pensando que no está bien abortar, más allá que es un problemática que sufren a diario”, sostuvo al mismo tiempo que subrayó que, por eso, “el debate sigue, hay que darlo, hay que poner todos los argumentos sobre la mesa y hay que convencer con argumentos idóneos”.

En ese marco, aseguró que “las mujeres que deciden no continuar con el embarazo, importen los motivos que fueren, van a tener acceso a un sistema público y seguro para poder realizarse un aborto mientras que las que quieran continuar con su embarazo también van a estar cuidadas por esta otra ley, conocida como “Mil días””.

“Que este proyecto se convierta en ley va a ser un triunfo de tantos años de lucha para que esto finalmente se concrete”, resaltó y añadió que, de aprobarse, “igualmente son necesarias las políticas públicas que garanticen el acceso a la información necesaria para lograr toda la prevención posible”.

En función de ello, la referente de la Multisectorial de la Mujer completó que “una vez aprobada la ley se tendrá que continuar trabajando desde el Estado y los diferentes Ministerios en la implementación de políticas públicas a los efectos de prevenir, concientizar y conocer la información necesaria”.

El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. En aquella oportunidad, el expediente sufrió el revés de 38 legisladores.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse.