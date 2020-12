El Frente de Todos rechazó los aumentos logrados por Guillermo Montenegro

“Una vez más el Gobierno local ha optado por no transformar una matriz tributaria que presenta serias deficiencias y con esto vuelven a castigar a los mismos contribuyentes de siempre. Cada año que pasa y no existen transformaciones profundas, se pierden oportunidades para nuestra ciudad. Y este año, una vez más, encontramos repeticiones que no llevan a buenos resultados”, manifestó la concejala Virginia Sívori.

Este lunes se aprobaron en Asamblea de Mayores Contribuyentes las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, estableciendo las subas previstas en Tasas y Derechos por el Gobierno de Montenegro para el ejercicio 2021. “Lamentamos que desde la gestión de Cambiemos elijan comunicar incrementos muy diferentes a los que realmente constan en el expediente. La realidad es que muchos tributos aumentan en porcentajes superiores al 24% anunciado por el Ejecutivo, cuestión que los propios funcionarios de Montenegro confirmaron durante el debate. Pero hoy, esos aumentos han sido consumados”, explicó la edil del Frente de Todos luego de expresar el voto negativo del bloque.

Para graficarlo, detalló que la Tasa de Servicios Urbanos subió un 55% en febrero de 2020, y un 24% en diciembre de 2020, lo que significa que en un año de gestión de Montenegro, la TSU acumuló un incremento de 92%.

Además, Sívori argumentó el voto negativo del bloque: “Rechazamos estas ordenanzas porque no compartimos su criterio de elaboración; esto es incrementar siempre sobre los mismos y profundizar un esquema tributario regresivo. Creemos que la gestión municipal debe darse una mirada innovadora, con eficiencia para brindar más y mejores servicios, apuntando a transformar la ciudad con perspectiva de futuro. Una vez más el Gobierno local ha optado por no transformar una matriz tributaria que presenta serias deficiencias.”

“Cada año que pasa y no existen transformaciones profundas, se pierden oportunidades para nuestra ciudad”

Desde el Frente de Todos se refirieron también a la reducción del presupuesto municipal y sostuvieron que “hay una ausencia de objetivos claros por parte de esta gestión”: “Valoramos la instancia de intercambio que se dio durante el proceso entre el Ejecutivo y el Legislativo pero la reducción final del presupuesto municipal en un 10% es un resultado que lamentamos. Eso implica, concretamente, menos posibilidades de transformación para nuestra ciudad, que vive una dura realidad”.

“En un contexto de pandemia y altísimos niveles de desempleo y pobreza, necesitamos un Municipio que sea claro en el establecimiento de prioridades vinculadas al desarrollo de la producción y el trabajo, base fundamental de la transformación que necesitamos para poder pensar en clave de futuro. Montenegro deja pasar dicha oportunidad con este presupuesto achicado”, subrayó Sívori.