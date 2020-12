Fiorini y  la suspensión de las Paso: “Es algo que se tiene que determinar legislativamente” 

Ante el proyecto oficialista de suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el senador marplatense de “Juntos por el cambio”, Lucas Fiorini, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó dicha iniciativa y afirmó: “Esperemos que no sea por un cálculo del oficialismo que cree que suspendiendo las Paso puede complicar a la oposición quitándole el mecanismo de las internas abiertas”.

En tal sentido, Lucas Fiorini explicó a “el Retrato…” que “por más que haya una decisión que sea del gobierno nacional o de alguna provincia hay una ley que establece las Paso y por lo tanto, es algo se tiene que determinar legislativamente” y añadió que “van a tener que escuchar la voz del senado. Roberto Costa ha sido muy claro al decir que suspender las Paso o modificar esa ley tiene que lograrse con un acuerdo amplio y consensuado”.

“Es algo que se puede conversar siempre y cuando haya razonabilidad”, afirmó a la vez que se refirió al debate que se planteó en tal sentido y reparó: “Esperemos que no sea por un cálculo del oficialismo que cree que suspendiendo las Paso puede complicar a la oposición quitándole el mecanismo de las internas abiertas”.

Conforme a ello, Fiorini cuestionó que “cuando las decisiones se toman desde el ombligo no se aporta al bien común” y aclaró que “una elección tan importante no puede ser tomada solo por una parte, en este caso por el oficialismo”.

Fiorini resaltó la importancia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. “Cuando lo que define es la lapicera los dirigentes que mejor trabajan a nivel territorial son los primeros que pagan el pacto”, indicó al mismo tiempo que aseguró que por ello, “lo adecuado es la incorporación de los mismos y que las cuestiones se definan, sino hay acuerdo, a través de la voluntad de la gente en los comicios”.

“El hecho de sacar las Paso es una cuestión que tendrán que charlar con la oposición porque no puede ser una definición del oficialismo para afectar el sistema democrático y de alternancia”, sostuvo el representante del senado en conversación con “el Retrato…”

“LA POLÍTICA TIENE QUE ESTAR CERCA DE LA GENTE Y

PARA ELLO TIENE QUE TENER REALIDAD TERRITORIAL”

Ya palpitando las próximas elecciones resaltó la importancia de “la unidad” en ese aspecto y adelantó que “hay que abrirse a sectores que hasta ahora no han tenido no han tenido un espacio central para poder hacerlo” como así también que “tiene que haber una participación real de los actores territoriales”.

“Tuvimos muchísimo trabajo durante este tiempo, porque se puede llevar adelante vía virtual el mismo sin ningún problema”, resaltó Lucas Fiorini, quién al ser autoridad de bloque igualmente debió desarrollar su labor en forma presencial durante estos meses. “Las instituciones tienen que funcionar más allá del formato presencial o virtual que tengan”, aseguró.

En tal sentido, consideró que tiene mayor importancia el hecho que funcione el Congreso, que representó un “control al Ejecutivo”, independientemente si es en formato presencial o virtual. “Modificamos incluso el tratamiento para que no haya inconvenientes y se puedan hacer sesiones por zoom. Lo importante es el fondo, que es el sistema republicano y el cuidado de las instituciones, más allá del formato presencial o virtual”, subrayó.

Seguidamente, se refirió a las próximas elecciones y el papel que tendrá en las mismas “Juntos por el Cambio” y en función de ello, apuntó: “Todo en la vida cuando tiene fuerza tiene cosas de continuidad y de renovación. Es muy importante poder mantener la unidad del espacio, tal como se ha hecho en el senado y no así en la Cámara de Diputados”.

“En el senado se ha logrado mantener la unidad de Juntos por el Cambio, pero la unidad es condición necesaria, pero no suficiente para ganar”, afirmó el funcionario y añadió que en ese aspecto es donde surge la ampliación del espacio, lo cual para poder llevarse adelante hay que hacerlo en doble sentido: abriéndose a otros sectores y dándole una participación real a los actores territoriales.

En relación a lo anterior, señaló que “primero hay que abrirse a sectores que hasta ahora no han tenido no han tenido un espacio central para poder hacerlo, que quieren trabajar y no han encontrado el camino, sean peronistas, desarrollistas o vecinalistas” y añadió que “en segundo lugar tiene que haber una participación real de los actores territoriales, es decir, de los dirigentes medios que muchas veces no son respetados”.

“La política tiene que estar cerca de la gente y para ello tiene que tener realidad territorial”, aseguró al mismo tiempo que aclaró que en ese aspecto es que se encuentran trabajando justamente desde el espacio “Vecinos Unidos”, el cual representa una ampliación de la oposición. “Juntos por el Cambio” quizás tenga que tener otra estrategia para poder volver a ser una opción ganadora que puede serlo tranquilamente si se respeta la unidad, la apertura y la territoriedad”, apuntó.

Por último, Lucas Fiorini realizó un balance de lo que fue este 2020 a nivel profesional y personal. “Con los frutos se va a ir juzgado el trabajo realizado, pero trabajé muchísimo y cuando se trabaja de esta forma se ve nos los resultados”, señaló.

“Muchos de los proyectos que se presentaron desde el espacio han sido muy importantes y han tenido avances grandes como el consejo económico social, la defensoría del policía, el financiamiento de la educación privada, etcétera”, detalló a la vez que reconoció que “también se ha podido trabajar mucho en la cercanía de la gente” y confesó: “Siempre puede ser que falte alguna cuestión, pero tengo la conciencia tranquila de haber podido dar todo en inteligencia y en esfuerzo que es lo tenemos para ponernos al servicio de los demás”.