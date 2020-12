Playa Grande: Concurrida y ruidosa protesta de guardavidas que no descartan paralizar el servicio

Guardavidas marplatenses realizaron una concentración en las escalinatas de Playa Grande, para luego marchar por las playas del lugar y de esa manera visibilizar el reclamo que los movilizó: una urgente recomposición salarial.

Francisco Bragado, titular de la Unión de Guardavidas Agremiados fue contundente al afirmar que “el atraso salarial viene, aunque no lo crean, desde hace seis años. Nuestra recomposición siempre viene debajo de los índices. En esta temporada se vislumbra una situación similar o hasta peor”

En tal sentido indicó que “estamos en las playas desde hace 45 días trabajando y nuestro salario es el mismo que percibimos en marzo pasado”, aclarando respecto a la discusión paritaria privada, la UGA no forma parte de la discusión formal “En lo que refiere a la municipal sí. En la paritaria privada hubo un encuentro la semana pasada y hemos ido en calidad de observadores. Hubo un encuentro en la paritaria municipal y en ninguno de los dos encuentros nos han ofrecido un número concreto” enfatizando que “Nosotros pedimos un 60 por ciento de recomposición salarial. Y no han hecho un ofrecimiento concreto al día de hoy”.

Al ser consultado por “el Retrato….” sobre si esta situación podría agravarse con el correr de los días, subrayó que “ahora vamos a dar esta discusión en la calle, porque no se nos tiene en consideración. Esperamos precisiones lo antes posible porque estamos cobrando lo mismo que años anteriores. Y hemos tenido muchos aumentos en distintos ámbitos” remarcando que “el servicio, si esto continúa, puede paralizarse. No es nuestra intención y no queremos privar a nadie de disfrutar de las playas y el mar. Pero si no tenemos una situación superadora vamos a incrementar las medidas de fuerza”.

En relación al diálogo existente con sus pares del Sindicato, Bragado dijo que “los tenemos con asiduidad y no creemos que la confrontación entre entidades sea una camino positivo. Entendemos y abogamos por el diálogo y consenso”.

En otro pasaje de la charla con “el Retrato…” volvió a plantear la necesidad de “una urgente actualización salarial digna, y no descuidar los distintos problemas que se repiten año tras año en toda la Costa Atlántica, donde, al día de hoy, se continúa con el incumplimiento de varios aspectos de la Ley 14.798, la cual regula la profesión a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires”, denunciando también que “actualmente, existen municipios y empleadores privados que continúan precarizando trabajadores” y que “es necesario que todas y todos los Guardavidas de la Provincia alcen sus voces en post de mejorar nuestra profesión que viene siendo sistemáticamente desvalorizada. Busquemos mejorar nuestros salarios, dignifiquemos nuestra profesión y de una vez por todas salgamos a conquistar nuestros derechos.

Cabe señalar que los trabajadores luego de expresar su descontento en la bajada de Playa Grande, se trasladaron a la arena misma haciendo visible su reclamo al compás de bombas de estruendo y de una batucada que se hizo sentir, a la vez que entregaban folletos con el detalle de lo que están reclamando entre los cientos de turistas y marplatenses que se encontraban en esos categorizados balnearios marplatenses.