New York Times: El gobierno hizo de los derechos de las mujeres “una política central”

El diario estadounidense The New York Times resaltó que el presidente Alberto Fernández “hizo de los derechos de las mujeres, gay y transgénero una política central de su Gobierno, incluso a través de la recesión y la pandemia” de coronavirus.

Así lo publicó, en su edición por Internet, en un extenso artículo dedicado a la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El artículo informa sobre el resultado de la votación en la Cámara de Diputados y la califica como una “victoria legislativa” para la Casa Rosada.

El texto remarca que el proyecto recibió aprobación en Diputados mientras Argentina lucha “con la más grande crisis financiera en una generación”.

También se subraya que, si el proyecto se convierte en ley, Argentina será la cuarta nación, y la más poblada, en hacer legal el aborto en América Latina, donde “las estrictas normas sobre aborto son la norma y la educación católica es una política de larga data”.

Tras repasar las posturas de los grupos anti y pro aborto, el artículo se centra en la figura presidencial, y dice que hizo campaña “como un campeón de las comunidades marginadas, marcando un contraste con su predecesor rico y de centro-derecha, Mauricio Macri”.

“Él puso la disparidad de género y sexual junto con la desigualdad social, económica y racial y prometió ocuparse de estos temas”, agrega.

El artículo repasa la performance de Argentina durante la pandemia: asegura que Fernández mantuvo “la igualdad de género y orientación sexual como una prioridad de su Gobierno”, y destaca que “se creó un sistema de cuotas que establece un cupo del 1% para argentinos transgénero en el sector público federal”.

Asimismo, se informa que en el Presupuesto 2021 “hay un 15% proyectado para iniciativas que profundizan la igualdad de género, con programas de prevención de la violencia, incluyendo mujeres que no eran parte de la fuerza laboral formal en el sistema de pensiones y combatiendo el tráfico de personas”.

La nota indica que el Presidente “le pidió a su equipo que eviten programar reuniones que incluyan sólo hombres heterosexuales” y añade: “Desde agosto, cualquier audiencia de más de cuatro personas con el Presidente debe incluir mujeres o miembros de la comunidad LGBTQI+ quienes deben ser un tercio de los participantes”.

El artículo cita cuestionamientos de la oposición, y en este sentido aparece la titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmando que “al menos no era el momento correcto” para discutir la cuestión del aborto.

“Yo hubiera trabajado en la economía y en la realidad de la gente”, afirma Bullrich en el texto citado.

Desde el lado del Gobierno es citado el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, asegurando que “más igualdad y acceso a oportunidades es parte de la visión que estamos llevando adelante en este Gobierno”.

El artículo recuerda que “Argentina estuvo cerca de legalizar el aborto en 2018” y remarca que “dibujando un fuerte contraste con su predecesor, Fernández mandó la ley al Congreso el mes pasado usando una corbata verde, el color que representa el esfuerzo para legalizar el aborto”.

“Estoy convencido que es la responsabilidad del Estado cuidar por la vida y la salud de aquellos que deciden interrumpir su embarazo”, cita el diario al presidente Fernández, según sus palabras en un video posteado sobre el tema en Twitter.

Afirma que al impulsar este proyecto el Presidente “cumplió su promesa de campaña, que algunos activistas temían que se perdiera ante la dura carga que el coronavirus y la crisis económica representa para la Argentina”.

El artículo reseña la renegociación de deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y afirman que el equipo presidencial “pelea para renegociar la deuda con el FMI y para reabrir una economía paralizada”.

Por último, indica que “los analistas políticos ven la aprobación de la ley del aborto como un hecho”.