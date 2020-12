Santín: “Necesitamos se garanticen los contratos de temporada a los gastronómicos” 

En el marco de lo que es esta apertura de la temporada, el referente de La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de mayo, Pablo Santín, en dialogo con “el Retrato…” expresó la satisfacción que tiene el sector por haber cerrado “un fin de semana largo exitoso” al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la continuidad de los contratos temporarios.

“Por un lado celebramos lo que fue el inicio de la temporada y que fue un fin de semana exitoso, muy bueno, lo cual estimula también al trabajador que tuvo un año durísimo”, sostuvo el referente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de mayo al mismo tiempo que aclaró que su sector lleva acumulada una pérdida del poder adquisitivo del 26,7% y que como consecuencia de la pandemia registran un 30% de desempleo.

En tal sentido, señaló que “es muy bueno el inicio de temporada y también lo que fue el fin de semana largo, el cual fue muy positivo y bueno” al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores eventuales. “Necesitamos se garanticen todos los contratos de temporada, porque ya hay muchos compañeros que transmiten su inquietud por esta cuestión, en tanto muchos dependen de lo que trabajan durante enero y febrero”, aseguró.

“La ley dice que los tienen que contratar y garantizar la misma temporada que el año anterior, pero estamos preocupados por si los empleadores realmente lo van a cumplir y por si quienes le tienen que exigir a los empresarios van a estar del lado de los trabajadores”, indicó Santín.

“No hay ninguna duda que los trabajadores siempre fuimos colaborativos con los empresarios y que siempre fuimos solidarios con las pérdidas, ya que en lo que fue la pandemia se cedió mucha plata durante el invierno y hubo muchos trabajadores que no llegaban a fin de mes. Ahora, que se está reactivando todo de vuelta muchos empleados se tienen que sujetar a lo que se les ofrece”, sostuvo.

En ese contexto, Santín cuestionó el papel que ha desempeñado el sindicato que los agrupa en ese sentido y reconoció que el mismo “nunca estuvo del lado del trabajador sino que siempre tuvieron intereses personales y eso se ve reflejado a la hora de representar, cuidar los intereses y el bolsillo de cada trabajador”.

A su vez, reparó en que desde la Agrupación la prioridad es “cuidar” al trabajador aunque adelantó que por el momento no tienen previsto realizar ninguna manifestación o movilización al respecto. “Hoy no tenemos ningún tipo de personería gremial como para poder generar cualquier tipo de manifestación o acción gremial”, señaló.

Sin perjuicio de ello, subrayó: “Tenemos que cuidar y conservar al trabajador, pero si el mismo no nos habilita, nosotros no podemos actuar aunque sí vamos a acompañar, asesorar y estar al lado de cada uno de ellos” al mismo tiempo que aclaró que “habrá que ir viendo cómo se da la temporada y si se garantizar los contratos eventuales”.

“Cualquier trabajador se puede presentar en el Ministerio de Trabajo y hacer un reclamo personal por el tema salarial, pero el problema es que hoy en día la mayoría de los empleados están bajo presión.. Hoy se necesita un gremio que te haga un reclamo colectivo y que se sienta ese acompañamiento”, afirmó el dirigente a la vez que comentó que igualmente no todas las empresas actúan de la misma manera y que hay muchas que son serias.

Seguidamente, hizo hincapié en la situación de los empleados de locales gastronómicos en los balnearios de la costa. “La situación laboral de los trabajadores en ese aspecto va en la misma sintonía que los demás. Hoy la propuesta laboral de los empresarios es lo que te pueden pagar, se acepta o no se acepta. Si está cerrado no se paga, si no viene el empleado tampoco, si se clausura dos días el local durante ese período no se cobra, lo mismo si hay mal tiempo, etcétera”, explicó.

Por último, el referente de la Agrupación Hotelera Gastronómica 25 de Mayo cuestionó: “Hay algunos empresarios que juegan mucho con el tema de la propina, en tanto pagan sueldos muy básicos especulando que los trabajadores harán diferencia con lo que les dejen en las mesas” a la vez que se refirió a la temporada de verano y consideró que a nivel turístico “va a ser una buena temporada”, conforme a lo que se demostró a partir del primer fin de semana largo de diciembre. “Es muy importante que esto suceda”, subrayó.