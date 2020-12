Fiorini:“Si fuese por la opinión del pueblo argentino la normativa no tendría que salir”

En el marco del debate que se está llevando a cabo en el Congreso sobre la legalización del aborto, el senador provincial marplatense de “Juntos por el cambio”, Lucas Fiorini, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “se presenta este tema para distraer a la sociedad de los problemas reales” y aseguró que “si fuese por la opinión del pueblo argentino la normativa no tendría que salir”.

“Es triste y preocupante este planteo porque en primer lugar es extemporáneo, en tanto dentro de las prioridades de los argentinos está el trabajo, la salud, la educación, etcétera que se vieron afectados en esta cuarentena eterna que hubo. Se presenta este tema para distraer a la sociedad de los problemas reales”, sostuvo Lucas Fiorini.

En tal sentido, el senador de “Juntos por el Cambio” reparó en que el debate sobre la legalización del aborto incluso “profundiza la grieta”, en tanto “las discusiones que dividen no tienden a lo importante realmente, que es encontrar una salida común a esta crisis que es gravísima” al mismo tiempo que aclaró que su posición es “claramente a favor de la vida”.

“Creo fuertemente en la defensa del más débil y la vida vulnerable”, señaló a la vez que manifestó su preocupación por el pensamiento de la posición contraria. “Me preocupa que porque haya una vida que pueda incomodar pueda ser descartada por ese motivo”, describió y cuestionó que “el mensaje legislativo del poder es tremendo, porque están queriendo decir que la vida de aquél que no tiene fuerza, poder o que no es útil, puede ser eliminada”.

Consultado por “el Retrato…” sobre qué posibilidades existen en que el proyecto de ley no sea aprobado, respondió: “Si fuese por la opinión del pueblo argentino la normativa no tendría que salir, porque la mayoría de las encuestas demuestran que la gente con sentido común es cuidadosa con la vida y no comparte un proyecto de aborto durante todo el embarazo, ante cualquier causa y con problemas de no respeto a la objeción de conciencia”.

“Si bien la mayoría de la gente tiene una postura a favor de la vida, también es cierto que en los microclimas urbanos, de poder y de clase media alta hay una presión evidente que viene de afuera a favor del aborto y lamentablemente el Congreso a veces se ve permeabilizado por esta tendencia”, sostuvo el referente del senado.

En ese contexto, Fiorini reparó en que en la Cámara de Diputados “no se expresa el pensamiento de la mayoría de la sociedad” y añadió que se encuentra confiado en que en la Cámara de Senadores suceda lo mismo que en el debate del proyecto de legalización del aborto anterior. “Hay una presión externa y local para tener esta aprobación”, aseguró.

“Se ven muchas veces que hay condicionamientos de préstamos externos, financiamientos y demás que se supeditan a que se avance en el proyecto de ley de legalización del aborto, lo cual es terrible porque afecta a nuestra soberanía”, expresó el representante del senado al mismo tiempo que aclaró: “Sino hay coacción, linda la misma”.

En relación a lo anterior, el senador de “Juntos por el Cambio” explicó a “el Retrato…”: “Cuando vos estás en una situación tan difícil en el sentido que te condicionan un préstamo a tener ciertas políticas en materia de aborto es casi un condicionamiento externo duro” y añadió que dicha cuestión le parece “nefasta”.