Hincha riverplatense le recordó a sus “primos” el 9-12-18 de una manera especial

El folklore futbolístico hace que, los argentinos espacialmente, vivan esa “rivalidad deportiva” de diferentes formas. Tal el caso de Juan Martín Bianchi, un obrero de la construcción que lleva a River en su corazón desde los 6 años. “Recuerdo que iba a primer grado y un día se sorteó una camiseta del Millonario y tanto era el deseo de tenerla que me la gané. Ahí nació mi pasión por la “Banda Roja”

Juan Martín este miércoles 9 de diciembre, a dos años del imborrable triunfo de River ante Boca en Madrid que lo coronaría Campeón de América, lo recordó de una manera especial. No solo colgó una enseña millonaria en su Kangó, sino que escribió esa gloriosa fecha para el Millo: 9 – 12- 18 y dibujó además un crespón negro en sus laterales.

Así salió a trabajar, tal cual lo hace desde más de 30 años. “Cuando terminé la primaria, mi mamá me mandaba a las ocho a comprar el pan y yo volvía a las 12 sin el pan y sin la plata. Entonces mi mamá me llevo a trabajar y desde entonces no me falta trabajo”, afirmando sentirse feliz que nunca le faltó. “Siempre hay trabajo pero a la gente le cuesta meter gente en las casas. Ahora solo hago electricidad. Soy electricista matriculado. Mi hermano es gasista matriculado y mi papá Maestro Mayor de Obras. Hacemos las obras completas. Y mi papá tiene 50 años de oficio y de vez en cuando sigue trabajando. Sin trabajo se muere. Con sus límites. Todos lo conocen. Nos enseñó a ganarnos el mango trabajando” afirma orgulloso al hablar de quien le enseños la profesión de la albañilería.

Remarcó que “en mi familia somos todos hinchas de River: Mi esposa y mis cinco hijos”, acotando que “en Mar del Plata lo hemos ido a ver varias veces y también viajamos. No a Madrid porque no estaba a nuestro alcance, pero sí en Argentina… Hoy lo seguimos por la “tele”.

Al consultársele acerca de las inscripciones que hizo en su camioneta, dijo que “es para seguir celebrando algo inolvidable. El 9-12-18 ellos (en clara referencia a Boca) no lo olvidarán jamás”, para terminar hablando de este presente de River. “No es fácil hoy. Todos se han emparejado, pero el Millonario es diferente. Si bien se pueden enfermar los titulares, tiene una Reserva que cualquiera quisiera tener de titular. Hay equipo para enfrentar a quien sea. No creo que afecte. Y si no tiene actualmente para poder comprar algo. Siempre es difícil y River siempre va a estar peleando. Llega lejos y yo le tengo mucha fe. Es muy parejo y tiene un estilo de juego que se hace respetar. Es un equipo, en todo el sentido de la palabra”.