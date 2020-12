Cuarta Feria de Artesanos Wichí y Toba 

Please select a featured image for your post

“Miremos con Amor” invita a la comunidad a la 4º Feria de Artesanos Wichí y Toba que tendrá lugar del jueves 12 hasta el 23 de diciembre de 17 a 20 en su sede de Jujuy 2799 con la modalidad de “Comercio Justo”, es decir que los artesanos reciben el total del valor al que se intercambian sus piezas. Es el mejor regalo que pueden hacer y sumarse al esfuerzo de estos artesanos y artesanas a sostener la vida de sus familias que en el marco de la pandemia se ha hecho mucho más difícil transitar, profundizando el permanente nivel de vulnerabilidad social y ambiental que padecen. La idea es lograr una distribución más equitativa, minimizar la cadena de intermediarios, cuidar el medio ambiente y preservar la cultura material e inmaterial. Esta iniciativa es parte de los proyectos que dentro del Programa de Economía Popular desarrolla la organización de la sociedad civil (OSC) en territorio. Esta actividad pretende hacer posible el “buen vivir” promoviendo el empoderamiento y vida digna de quienes participan de esta modalidad justa de comercialización.Miremos con Amor financia y promueve este evento para que reciban el valor justo y no sean víctimas de los habituales mecanismos de comercialización clientelar al que están sometidos como el trueque, el despojo de su trabajo por una bolsa de ropa usada o el intercambio asimétrico por una caja mínima de alimentos. Las artesanías que están a la venta son trabajos realizados en fibra de chaguar, semillas, lana palo santo y otras maderas de la zona de Salta y Formosa que acompaña Miremos con Amor con diferentes proyectos desde 2012. “Los invitamos a sumarse, los esperamos con las medidas sanitarias correspondientes”, señalan sus organizadores Desde el jueves 12 y hasta el día 23 de diciembre de 17:00 a 20:00 hs en Jujuy 2799.