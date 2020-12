Todoroff feliz con la afluencia de turistas a locales gastronómicos marplatenses

Llega a su fin el primer fin de semana XL de turismo en Argentina desde que se inició la pandemia por COVID 19 y Mar del Plata recibió gran parte de los visitantes que se lanzaron a las rutas para poder descansar y conocer cuál es la situación de los diferentes destinos turísticos, de cada a una visita más larga durante enero/febrero.

Con más de 100 mil ingresantes entre propietarios de inmuebles y turistas, el sector gastronómico vivió un fin de semana más allá de lo esperado: “Superó las expectativas de todos realmente. Recorrí personalmente diferentes sectores de la ciudad durante las tardes y las noches y se vio mucho movimiento y trabajo en las zonas gastronómicas de Além, Güemes, Constitución, centro, etc.”, indicó Nancy Todoroff, Secretaria General Adjunta de UTHGRA Mar del Plata.

Además, comentó que los integrantes de la secretaría de Gremiales estuvieron recorriendo los establecimientos “para controlar el estado de ocupación, sobre todo cervecerías que son las que más gente convocan desde que se abrieron. Estos controles son para proteger a los consumidores pero sobre todo a nuestros trabajadores que no se quieren ver afectados por el virus, tanto en su salud como en su economía. Si bien hubo algunos casos en los que se tuvo que dialogar para que se reforzaran, en un nivel altísimo se cumplieron todos los protocolos. Una de las postales de estos días fueron las largas colas, debito también a que los establecimientos trabajan a capacidad reducida en su interior”, contó la gremialista.

Con respecto a los trabajadores temporarios, informó que se están teniendo conversaciones con empresas y propietarios de locales gastronómicos y hoteles para mantener los puestos de trabajo. “Aún muchos espacios no saben cuántos trabajadores de refuerzo necesitarán ya que no está claro el nivel de reservas. Es un tema que nos preocupa a todos. Desde UTHGRA Central se están ocupando de todas las ciudades turísticas y sus temporarios en diálogo con el gobierno para llevar adelante diferentes ayudas o soluciones a la situación nacional de nuestros trabajadores ”, subrayó.