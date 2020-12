Alvarado y un goleada por 5 a 2 ante Chicago que le permite soñar

Fue histórico. Pudo haberlo sido más aún. Alvarado goleó a Chicago en Mataderos 5-2, pero el resultado terminó más decoroso que lo que mostró el partido en sí. Si bien el visitante no jugó un partidazo ni fue una máquina, resolvió a favor todas las situaciones que el partido y sobre todo Chicago le ofreció. Y en ese contexto, a los 10 del segundo tiempo ganaba 5-0 y créame que estaba más cerca del 7-0 que del descuento local. Pero aflojó, menguó el ritmo, se relajó y produjo cambios, cosas lógicas de un equipo que golea. Y esto ayudó al descuento final del dueño de casa que en los últimos minutos achicó distancia con los goles de Melo y Castillón.

Chicago arrancó manejando la pelota, intentando ser protagonista y llegando como el remate de afuera de Aranda por encima del travesaño. Pero más allá de lo desprolijo de su ataque, cambia totalmente a la hora de defender, con errores individuales de por medio. El sistema no lo ayuda. Cuatro defensores, Miceli por delante de ellos, y cuatro más delante del medio centro. Melo y González por afuera, Verdugo y Tellechea por adentro. El tema que ninguno de esos cuatro ayuda en defensa. Los de afuera no retroceden, los del medio no arman un triángulo defensivo con el 5, los centrales achican hacia atrás, los laterales regalan las espaldas. Conclusión: de mitad de cancha para atrás hay espacios libres enormes, casi tan grandes como el estadio mismo, para que con sólo ocupar y atacar espacios cualquier equipo, pero en serio, cualquier equipo, se haga una fiesta. Y si encima ese equipo tiene jerarquía en los jugadores que definen la historia como Alvarado o tienen eficacia al 100%, la jornada nunca terminará bien.

Alvarado salió con tres centrales, dos laterales que se sumaban a la línea del medio, Astina de enganche y dos puntas. Cinco cuando defendían, tres cuando atacaban. Pero la idea era clara, un central con el único punta de referencia del verdinegro, dos sobrando, los laterales para jugar mano a mano con los de afuera y los tres de arriba, atacar a esos huecos gigantes. Esperar y atacar de contra.

A todo lo explicado, se suman los errores individuales. Como el de Bojanich que ayudó a abrir el partido. En salida con pelota dominada, se cayó, resbaló, perdió la pelota y Astina rápido se fue mano a mano, cedió para Cadenazzi y con el arco libre anotó el 1-0. Pero sin perder tiempo, una pérdida, un mal retroceso, dos defensores que salen, dos que entran, pelota para Vidal y mano a mano anotó el 2-0…en tan sólo 8 minutos. Chicago ya estaba ido, sin ideas y confundido. Volcado al ataque como si faltara poco, con enormes espacios para la contra y llenando de centros el área visitante. En una de las pocas sino la única jugada bien armada, Daniel González en el punto del penal desperdició una enorme chance. Siempre por el lado de Melo, más por vergüenza que por rendimiento el único que intentaba, el “Torito” buscaba el descuento. Aranda de arremetida en dos de esos tantos centros pudo haber descontado, pero a los 29 se terminó todo. Espaldas de los laterales descubiertas, Barrios mal ubicado en el regreso, tarde para el cierre, centro de rastrón para la entrada de Cadenazzi que en el área chica le ganó al cierre de los dos centrales y al intento de Peralta. 3-0 y todo liquidado. Tres llegadas marplatenses, tres goles, Peralta no tocó la pelota siquiera.

Por si el local intentaba una remontada heroica en el complemento, Alvarado aseguró el juego. A los 4 minutos, Ponce dominó ante otro mal cierra de Barrios, ingresó al área como en el barrio, nadie lo cerró, nadie lo intimidó y definió, floja reacción del arquero y 4-0. Chicago estaba perdido, desorientado, impávido, era un fantasma en el campo de juego. Melo y su vergüenza, Melo y su bronca, lo único rescatable. Pero antes de darse cuenta del 4-0, el recién ingresado Malagüeño puso el 5-0. Iban tan solo 10 minutos del segundo tiempo. Todo se encaminaba a algo aún más histórico, todo se encaminaba a más goles del de Mataderos de Mar del Plata. Pero se relajó, aflojó, cuidó piernas, casi que se desentendió del ataque. Llegó el momento de los cambios, Forestello dejó tres defensores, pero después ya con todo cocinado, hizo puesto por puesto. Entre las pocas ganas ya de Alvarado y lo inexpresivo de Chicago, los últimos minutos fueron tediosos, pero sirvieron para el descuento del local. Melo y su premio a la entrega, y Castillón tras rebotes en el área, decoraron el 2-5; lastimoso, doloroso, histórico, pero no tan humillante como pudo haber sido.

Alvarado y una victoria que lo pone en el lote de los de arriba y le da ímpetu para pelear. Chicago con 0 de 6, tiene que cambiar mucho para en tan sólo 5 partidos que faltan soñar con llegar a ser uno de los dos mejores de la zona.

SINTESIS

NUEVA CHICAGO (2): Adrián Peralta; Rafael Barrios (51, Facundo Castillón), Enzo Lettieri, Gastón Bojanich, Diego Martínez; Gonzalo Miceli (69, Julián Cosi); Alejandro Melo, Agustín Verdugo, Emiliano Tellechea, Daniel González (82, Alexis Vázquez); y Alejandro Aranda (69, Horacio Martínez). DT: Rubén Darío Forestello.

Suplentes: Alan Minaglia, Juan Cruz Monteagudo, Nahuel Rodríguez.

ALVARADO (5): Pedro Fernández; Mateo Di Molfetta, Franco Ledesma, Tomás Mantia; Brian Mieres (62, Valentín Dimare), Leandro Navarro (53, Franco Malagüeño), Julián Vitale, Fernando Ponce; Marcos Astina (62, Sebastián Jaurena); Ezequiel Vidal (75, Santiago González) y Felipe Cadenazzi (75, Robertino Giacomini). DT: Walter Gastón Coyette.

Suplentes: Tobías Taliercio, Valentín Dimare, Mauricio Pertierra, Sebastián Jaurena.

GOLES: (4) y (29) Felipe Cadenazzi (A), (6) Ezequiel Vidal (A), (49) Fernando Ponce (A), (55) Franco Malagüeño (A), (80) Alejandro Melo (NCH), (89) Facundo Castillón (NCH).

AMONESTADOS: Aranda, Lettieri, Cosi (NCH), Di Molfetta (A).

LA FIGURA: Ezequiel Vidal (A).

ARBITRO: Nazareno Arasa (muy bien).

ASISTENTES: Javier Mihura y Lucas Ripolli.

CUARTO ARBITRO: Américo Monsalvo.

ESTADIO: Nueva Chicago.

CAMPO DE JUEGO: Bueno.

PUBLICO: Jugado a puertas cerradas por COVID.