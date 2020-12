Fernando Savore (Almaceneros) advierten sobre aumento de los precios

Teniendo en cuenta la inflación registrada en octubre en el país, el presidente de la Confederación General Almacenera de la Argentina, Fernando Savore, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, advirtió sobre el notable incremento de precios que se dio en varios productos de las góndolas y adelantó lo que se viene de cara a la proximidad de la celebración de las fiestas. A su vez, destacó: “Si bien se pasaron momentos malos en el último año, de los 60 mil comercios del sector que hay en el país ninguno tuvo que cerrar sus puertas durante la cuarentena”.

“Estamos entrando en una meseta de ventas. Este año fue muy especial en tanto pasamos de estar totalmente quietos, producto de la pandemia, a que desde el gobierno se promoviera mucho la compra en los negocios de proximidad, lo cual otorgó al sector mucho trabajo”, sostuvo el presidente de la Confederación General Almacenera (CGA), Fernando Savore en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, advirtió que en los últimos meses los precios sufrieron muchas variaciones. “Precios Máximos pone un poco el freno a los aumentos que había y dio la posibilidad que se pueda trabajar en forma más relajada y sacando más promociones, en tanto lo que se vendía se sabía que se podía comprar al otro día al mismo precio”, señaló.

“Hace un mes y medio que muchas empresas empiezan a disparar sus precios con valores muy altos”, aseguró Savore a la vez que precisó que la yerba sufrió un incremento del 15%, el aceite entre un 8 y un 10%, la primera marca de chocolates aumentó también todos sus productos un 20%, etcétera.

En relación al aceite, reparó que hubo un tiempo en que no se entregaba el producto. “La familia argentina consume el aceite de girasol, pese a existir el aceite mezcla, éste no es muy buscado. Los mayoristas decían que se vendía un 20% más que el año pasado y por eso no tenían stock, pero esto no es así, sino que las empresas aceiteras no querían entregar, porque estaban esperando que la mercadería incremente”, explicó.

“Estas avivadas son las que uno trata todos los días de denunciar, porque los clientes tienen que saber que no somos los comerciantes los que nos abusamos sino que somos trasladistas, en tanto el 90% de la mercadería que compramos en los comercios es proveniente de un mayorista proveedor”, apuntó a la vez que aclaró que estas situaciones hicieron que “la vara cambiara y que los precios se dispararan, lo cual afecta al consumidor final y también a los integrantes del sector, porque el comercio de proximidad no tiene grandes depósitos, sino que va al mayorista, compra y vuelve a vender”.

Celebración de la fiestas: “Vemos que hay una

incertidumbre muy grande en cada familia”

Sin perjuicio de ello, Savore remarcó que actualmente “existe una meseta en cuánto a ventas” y que esperan el incremento de las mismas como consecuencia de la celebración de las fiestas de navidad y año nuevo. “Vemos que hay una incertidumbre muy grande en cada familia, en tanto nadie sabe si juntarse, no juntarse o con quién producto de la pandemia. Por eso, la gente no se interesa mucho por comprar el pan dulce, la sidra o el turrón”, afirmó.

A su vez, consideró que en los últimos 10 días se van a registrar las ventas más fuertes de confituras. “En el sector tenemos miedo de abastecernos mucho, porque estos productos se venden hasta el 31 de diciembre. El 1 ya no compra más nadie”, completó.

Por otra parte y teniendo en cuenta el aumento de precio que registraron algunos productos en los últimos meses, señaló que muchos clientes se han volcado al consumo de segundas marcas. “Hay una brecha importante entre una primera y segunda marca, por ejemplo el precio de un pan lactal de 600 gramos varía entre 100 y 200 pesos o una gaseosa oscila entre 40 y 140 pesos respectivamente”, precisó y remarcó: “La gente tal vez hoy no tiene la posibilidad de elegir sino que está condicionada a lo que le da el bolsillo”.

Seguidamente, destacó que la mayoría de los comercios del sector tienen terminal electrónica. “En función de hasta dónde puede llegar el almacenero va a dar la facilidad que pueda, pero no se planteó un régimen a seguir porque cada uno tiene su espalda de aguante y las realidades económicas son diferentes”, señaló a “el retrato…”

“La única forma de competir, poder vender y que

el cliente siga yendo es tener buenos precios”

Por último, Savore remarcó: “Si bien se pasaron momentos malos en el último año, de los 60 mil comercios del sector que hay en el país ninguno tuvo que cerrar sus puertas durante la cuarentena” y añadió: “Los almaceneros somos competitivos por naturaleza” y resaltó que cuentan con dos herramientas “para seducir al cliente que va al lugar” que son: la atención personalizada y tener un precio seductor.

“Por eso el almacenero trata de tener el mejor precio para competir, porque el consumidor aprendió a comprar y sabe los precios: si va al local y los valores de los productos están caros no los compra, lo mismo sucede en un supermercado”, expresó y concluyó: “La única forma de competir, poder vender y que el cliente siga yendo es tener buenos precios”.