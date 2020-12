Lagos: “Tenemos el peor presupuesto cultural de la historia”

Desde el Frente de Todos cuestionaron el presupuesto de la Secretaría de Cultura para el 2021, y expusieron que es un 27% menor al del año anterior, en términos reales. “Venimos de 4 años de vaciamiento del área, y hoy vemos que con este presupuesto tan chico, no van a poder dar respuestas a un sector muy castigado”, señaló la concejala Verónica Lagos.

Este miércoles continuó el debate por el Presupuesto 2021 de la gestión de Cambiemos, con la presencia de Carlos Balmaceda, Secretario de Cultura municipal. Durante su exposición se reflejó que el presupuesto de su cartera, de $518 millones, es un 0.8 % mayor que el del año anterior, pero en términos reales implicaría un 27% menos. “Esto significa concretamente que va a poder hacer un 27% menos de lo que hicieron este año”, manifestó Lagos.

En ese marco, subrayó que “es un presupuesto muy chico, que no aumenta, en el que se recortan los cargos jerárquicos”: “Lamentamos que ante la presencia del funcionario hay un discurso claro, pero sabemos que lo discursivo va por un carril aunque en la realidad no tiene correlato. La verdad es que hay un canal institucional roto, el vínculo con los sectores culturales está quebrado, y nos preocupa que en un año de pandemia -en el que los y las artistas han sido castigados-, no hay lugar para darles respuesta”.

“Venimos de 4 años de vaciamiento del área de cultura, -con el primer gobierno de Cambiemos-, y en este quinto año de gestión esto se profundiza. Con estos números, entendemos que el Gobierno de Montenegro no le da importancia, en términos monetarios, a la Secretaría de Cultura y eso hace que el Estado tenga menor capacidad de respuesta. Este es el peor presupuesto para el área de Cultura en la historia de la ciudad “, remarcó la edil del Frente de Todos.

A su vez, Lagos mencionó que hay $179 millones que aún no han sido ejecutados: “Esto no se entiende, en especial, con las necesidades actuales que existen en el área. En la Audiencia Pública pudimos ver que el 99% de los reclamos eran para Cultura, no sólo de los colectivos artísticos, sino también de bibliotecarias, sociedades de fomento, etc. Señalamos la falta de respuesta a estos sectores, y nos preocupa el déficit de la capacidad operativa por la falta de nombramientos”.

“El 96% del presupuesto de la Secretaría se destina a recursos humanos. Nos alarma la capacidad de desarrollar políticas públicas para el sector cultural, que es uno de los motores y generador de industria para la próxima temporada, con menos del 5%”, enfatizó.