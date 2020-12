El emocionante mensaje de Pelé: “Tu partida rápida no me dejó decir Te amo Diego”

Edson Arantes do Nascimento se refirió nuevamente a la partida de diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre en la zona norte de la provincia de Buenos Aires con un mensaje a corazón abierto.

“Muchas personas aman compararnos toda la vida. Fuiste un genio que encantó el mundo. Un mago con el balón en los pies y una verdadera leyenda. Pero sobre todo esto, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón más grande aún”, comienza la nota de Pelé publicada en su cuenta de Facebook.

El brasileño, tres veces campeón del mundo jkunto a su selección de Brasil, admitió además que la trayectoria de Maradona “fue marcada por la honestidad. Siempre has declarado tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esa manera tuya, enseña que tenemos que amar y decir ′′ te amo ′′ mucho más a menudo. Tu partida rápida no me dejó decir, así que solo escribo: Te amo Diego”.

El ex futbolista brasileño del Santos y Cosmos norteamericano de 80 años y que viene superando algunos problemas de salud ya había enviado un sentido mensaje a través de sus redes sociales, tras conocer la noticia que enlutó al fútbol mundial.

“Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos comparar menos unos a otros y pasarnos a admirar más unos a otros. Así que quiero decir que eres incomparable”, aseguró.

Por último, Pelé cerró su misiva para Diego y admitió que: “Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que voy a golpear al aire sin estar celebrando un gol, pero sí, por poder darte otro abrazo”.

El emocionante mensaje de Pelé a una semana de Maradona