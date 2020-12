Trabajadores de Obras Sanitarias comenzaron a recibir bolsas navideñas de Sitos

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS) comenzaron con la entrega de bolsas navideñas a cada uno de sus afiliados. “Es algo tradicional. Hace trece años lo hacemos. Desde que estamos en la conducción del gremio. Ya es algo que se extrañaría si no llegara a estar” dijo en diálogo con “el Retrato…” el secretario general, Daniel Díaz.

“Es una bolsa muy completa. Tiene pan dulce, turrones, mandes, pasas con chocolate , sidra, vino, mantecol. Está perfecta para llevar a cualquier evento, porque todo es de primera línea” afirmó para acotar que “Con o sin pandemia lo repartimos en los lugares de trabajo. En otro momento hubiese ido con un abrazo, pero este año con distanciamiento y colas con barbijos”

Díaz se lamentó porque en este tiempo de pandemia “No pudimos tener las tradicionales cenas” recordando que “Lo último que entregamos en mano fueron los útiles y para el día del niño, vouchers porque nos tuvimos que reinventar. Hoy vamos con la a bolsa navideña:

– Fue un año atípico. Que pueden decir…

– Obras Sanitarias nació en la pandemia del cólera y el 15 de mayo se declara el Día del Sanitarista cuando viene Perón. Sitos nació en medio de una pandemia. Este año hemos trabajado mancomunadamente con el sindicato con los protocolos. Siempre intervinimos, por lo que resalto la vocación de servicio del sanitarista. Hoy muchos se han olvidado de la pandemia, pero teníamos compañeros con mucho miedo y se atendía igual. Hubo trabajo. Poner vidrios, marcar. Hemos ido a destapar a geriátricos dónde el virus estaba. Y era donde estaba el foco de contagios. Entraron porque eran esenciales…

– Hoy parece haber un relajamiento.

– Nos preocupa, pero tomamos recaudos. Distanciamiento, alcohol. No bajamos la guardia por más que pareciera que no pasa nada. Mantenemos los protocolos.

– Temen una segunda ola?

– Es el gran temor. Porque vendrá mucha gente a Mar del Plata y será difícil. Esperemos que nos salva la vacuna pero también que esté aprobada y en condiciones. Yo no me voy a vacunar si no está aprobada por quienes tienen que hacerlo. No estamos contemplados en una primera ronda de vacunación. Somos esenciales, pero no del todo. Nadie piensa de dónde viene el agua ni lo que significa. Uno puede vivir sin cable pero no sin agua. No se toma dimensión.

Más adelante y al referirse a la temporada de verano indicó que “habrán muchas piletas y va a ser perjudicial para Obras Sanitarias. Va a explotar de piletas y “pelopinchos”. Todos la lavan y la llenan por la noche y son 4… 5 mil litros por cada una…”

Calificó de “atípica” la labor sindical en estos últimos 8 meses, “No pudimos parar. Mantuvimos la sede siempre abierta. Tuvimos muchos compañeros aislados que atendimos y no hemos abandonado. Los asistimos casa por casa en todo lo que pudimos”, destacando que “en este tiempo de pandemia, muchos nos acomodamos de la puerta para adentro. Creo que sí. Lamentablemente nos agarró de sorpresa pero fue un año particular. Que nos hayan llamado, nuestros propios compañeros por asistencia fue algo lindo. Eso nos llena el corazón”.

– Que proyecto tienen para el año próximo?

– El proyecto es tratar de llegar a toda la población con agua y cloacas. A los lugares más alejados, a las zonas donde más se necesita. Hoy cualquiera hace una casa sin servicio y después piden el agua y es imposible llegar de esa manera. Nosotros como trabajadores quisiéramos llegar al 100 por ciento. En cuanto a las obras previstas se concretaron todas y se está haciendo el Pluvial Scaglia. Obras chicas en barrios y cooperativas. Realmente no hemos parado. Hemos hecho recambio, reparaciones. No se sintió como en otros gremios, porque la gente siguió llamando.

Finalmente enfatizó que “quiero aprovechar la oportunidad para llegar con un fraternal abrazo a la distancia; que no bajemos los brazos y que tengamos fe que esto va a pasar”.