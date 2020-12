Olvidarse de Diego Maradona fue también un acto de discriminación

Hoy el rugby, podría decirse, vuelve a estar de luto. Pasaron 318 días desde el brutal asesinato (aún sin castigo cierto) de Fernando Báez Sosa y nuevamente los amantes de ese deporte, que es trabajo en equipo, amistad, ir para adelante, ser solidarios están en el ojo de la tormenta luego que en las últimas horas se descubrieron algunos tuits viejos de varios jugadores (incluido el capitán de los legendarios Pumas, Pablo Matera) con comentarios xenófobos y discriminatorios.

Seguramente es también tiempo de una reflexión de todos aquellos dirigentes del rugby, algunos de los cuales increíblemente justifican, a los tres deportistas involucrados, con un “eran jóvenes” y que de esos posteos pasaron varios años. Como si el odio tuviera fecha de vencimiento.

Aquí habría que hacer un alto ya que el propio Matera y esos chicos, que escribieron su literal agresividad hacia sus semejantes, tenían la misma edad en ese momento de aquellos que mataron cobardemente a Fernando Báez Sosa. Esto debe ser un llamado de atención porque hay cosas que no han cambiado, porque si avalamos aquellas actitudes, significaría que a los 19 años ¿los rugbiers tienen todo permitido porque son jóvenes?.

Cabe preguntarse entonces si ¿esos formadores son los mismos de ayer que los de hoy?. El odio a quienes consideran inferiores es idéntico: unos asesinaron, los otros incitan a la violencia con consecuencias impredecibles. Mirándolo fríamente pareciera que no hay diferencias.

Por eso no se entiende aquellos que terminan justificándolos como “pecados de juventud”, en un momento de la sociedad dónde prima la intolerancia. Esto increíble. Nos divide. Nos agrieta…

Si proyectamos el futuro, las generaciones que vienen pareciera no van a ser mejores, ya que los valores que el rugby transmite, parece no fueron asimilados. Pero, creemos, que el verdadero rugby no es esto. Es otra cosa totalmente muy distintas a estas barbaridades, pero que algunos pareciera pretenden esconder la basura bajo la alfombra…

Uno de los máximos referentes de este deporte, Agustín Pichot fue claro cuando dijo que aquel hecho fue un llamado de atención y que había que revisar lo que estaba pasando. Por lo visto poco se hizo.

La urgente decisión de la UAR de suspender a los tres deportistas involucrados, puso un paño de agua fría, pero si hicieran una verdadera autocrítica, ellos también son tan responsables como Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino. Es increíble (en todo el sentido de la palabra) que nadie hubiese visto en todos estos años actitud xenófoba y discriminatoria.

Muchos también califican como el disparador de esta aberrante situación la polémica que envuelve a Los Pumas en su frío homenaje a Diego Maradona en contraste con el de los All Blacks. Por más disculpas públicas que hicieran, pocos son los que hoy creen que se debió a que estaban muy concentrados. Olvidarse de Diego, en ese momento, fue también un acto de discriminación.

El mundo deportivo entero, All Blacks incluídos, le rindió su homenaje. Los Pumas solo una cinta adhesiva negra en su brazo, la que inclusive fueron perdiendo en el fragor del partido.

Demasiado poco.

Miguel Avellaneda