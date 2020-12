Los hermanos Óscar y Ángel Romero repudiaron los mensajes de Pablo Matera

os hermanos Óscar y Ángel Romero, figuras de San Lorenzo, utilizaron sus redes sociales para manifestar su repudio por los lamentables tuits discriminatorios y xenófobos que se viralizaron de Pablo Matera, jugador de los Pumas.

Los gemelos paraguayos escribieron: “Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo.

¡Estamos orgullosos de ser paraguayos! #NoALaXenofobia #NoALaDiscriminacion“. El mensaje rápidamente se llenó de cientos de muestras de apoyo.

Matera, a quien la UAR le iniciará una investigación interna y ya decidió sacarle la capitanía del equipo, escribió esos tuits entre 2011 y 2012, pero se viralizaron por el cuestionado homenaje de los Pumas a Diego Armando Maradona, en el partido del sábado contra los All Blacks.

“Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, fue uno de los primeros comentarios. Es de 2012, cuando Matera tenía 19 años y jugaba en Alumni. Este lunes, cuando los tuits comenzaron a reproducirse en las redes, el jugador decidió dar de baja su cuenta de Twitter y, con ello, todo el contenido. Tarde: ya circulaban las capturas de pantalla. Un dato a tener en cuenta es que en Australia, donde se encuentra el plantel disputando el Tri Nations, ya eran las 3 de la mañana.

Otros mensajes de Matera:

– “Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo” .

– “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que alguna vez se le cayó un pelo en tu comida” .

– “La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta” .

-“Cómo se la come el hijo de mil puta ese Mario Davis Ce, nombre de judío” .