Lammens y Los Pumas: “La sanción es ejemplar pero el problema es mucho más profundo”

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró este martes que la sanción que recibieron los tres integrantes de Los Pumas” es ejemplar” pero, a la vez, agregó que “el problema es mucho más profundo”.

“Hablé con el presidente de la UAR porque esto me preocupa muchísimo y porque no es nuevo. La sanción es ejemplar pero el problema es mucho más profundo”, opinó tras revelar su comunicación con el titular de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez.

“La solución no va a estar solo en el castigo, esto del rugby es mucho más profundo y tenemos que trabajar mucho”, agregó en declaraciones a la radio Futurock el expresidente de San Lorenzo, y recordó: “Venimos de un año que arrancamos con el asesinato de un chico a manos de rugbiers”.

Lammens se refirió así a la muerte de Fernando Báez Sosa , de 18 años, en enero de este año a la salida de un boliche en Villa Gesell tras una brutal golpiza de un grupo de adolescentes, algunos de los cuales jugaban al rugby en el Club Arsenal Náutico Zárate.

La Unión Argentina de Rugby repudió “enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados” años atrás por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, quienes fueron suspendidos del seleccionado “hasta tanto se defina su situación disciplinaria”.

La Secretaría de Deportes de la Nación manifestó su “preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados, a través de las redes sociales, por varios jugadores de nuestra selección nacional de rugby hace un tiempo atrás”. El área que encabeza Inés Arrondo señaló en un comunicado que, “a pesar de que las expresiones tienen varios años de antigüedad, son de extrema gravedad por su contenido misógino y racista”.

“Vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto”, subraya el texto.

El comunicado hace referencia así a los comentarios discriminatorios, misóginos y xenófobos publicados tiempo atrás por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, integrantes de Los Pumas, quienes ya fueron suspendidos del seleccionado argentino de rugby “hasta tanto se defina su situación disciplinaria”, medida tomada por la Unión Argentina de Rugby.

Los tuits borrados de la cuenta de Matera.

“Trabajamos a diario para construir el deporte argentino que soñamos, justo, seguro, libre de violencia y discriminación. Es por ello que es necesario un ejercicio de reflexión y acción sobre estos últimos acontecimientos que dañan al deporte y a nuestra sociedad en su conjunto”, añade el texto de la Secretaría de Deportes.

Finalmente, en el texto se reafirma el “compromiso para continuar trabajando junto a nuestras federaciones nacionales e instituciones deportivas con la convicción de que las expresiones y prácticas discriminatorias no nos representan”.