Dejarían sin efecto la amonestacion a Messi por ponerse la camiseta de Diego

Los medios españoles, basados en antecedentes similares, especulan con que quienes están a cargo de certificar las amonestaciones decidan dejar sin efecto la tarjeta que el 10 del Barcelona recibió tras sacarse la camiseta. El rosarino recibió la tarjeta amarilla cuando se sacó la camiseta del club catalán para exhibir una de Newell’s Old Boys -club de sus amores- que Diego había usado en la temporada 1993-94. Messi levantó su mirada hacia el cielo, envió un beso al astro y luego fue amonestado por el árbitro Mateu Lahoz ajustado a reglamento (artículo 111 del actual Código Disciplinario). Sin embargo, especulan en España, que la amonestación a Messi (la tercera en lo que va de la Liga) no tendría efecto debido a los antecedentes de casos similares, destaca el diario Mundo Deportivo. El 5 de septiembre de 2007 Sergio Ramos, ya en el Real Madrid, mostró una camiseta en recuerdo a Antonio Puerta, su ex compañero en Sevilla. Y en 2010 el portugués Cristiano Ronaldo tampoco fue sancionado luego de mostrar un mensaje sobre su tierra natal de la isla de Madeira.