Trabajadores de la Salud reclaman recategorizaciones, falta de insumos y una recomposición salarial  

En el marco de la audiencia pública por el presupuesto 2021, trabajadores de CICOP Mar del Plata se concentraron este lunes frente al Palacio Municipal en reclamo de una recomposición salarial, recategorizaciones para el personal de salud como así también que se provea de medicamentos e insumos necesarios para atender a la población.

En tal sentido, Andrés Gómez, integrante de la Asociación de Profesionales de la Salud, dialogó con “el Retrato…” y expresó que la concentración de este lunes acompaña otras medidas llevadas adelante por el sector los cuales no tuvieron respuestas por parte de las autoridades locales. “Se pidió una reunión con la Secretaría de Salud, pero no lo hemos logrado”, apuntó.

A su vez, remarcó que también solicitaron una recomposición salarial que alcance la inflación anual. “El acuerdo salarial entre el ejecutivo y el STM es insuficiente”, señaló y agregó que es el primer aumento salarial correspondiente al 2020, siendo un 10 % para diciembre, un 5% para febrero y otro 5% para marzo.

“Solicitamos también la recategorización de todo el personal de salud en las etapas planteadas por la Junta de asensos y Calificaciones. Los licenciados en enfermería no están cobrando su título y algunos de ellos están en la categoría de técnicos, incluso hay muchos médicos que tienen especializaciones realizadas y que tienen la categoría de médico profesional ingresante 1, lo cual genera que no quieran trabajar en el Municipio en atención pública”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la Universidad días atrás le otorgó un premio al personal de la Secretaría de salud por el desempeño durante la pandemia. “La Secretaría de Salud nos felicita, pero no nos paga lo que corresponde ni nos recategoriza como se debiera como tampoco nos convoca nunca a hablar. Todo ello es un destrato muy grande, porque si bien dicen que somos esenciales y demás, en los hechos no se nota nada de eso sino otras cosas”, cuestionó.

Por otra parte, remarcó que también solicitan se provea de medicamentos e insumos necesarios para atender a la población. “La atención primaria de la salud tiene muchas deficiencias. En salud mental no hay medicamentos e insumos faltan un montón, al punto que no tenemos ni servilletas”, apuntó.

“Si bien hablan de incorporar ambulancias, no han sumado gente ni profesionales nuevos en el Municipio de General Pueyrredón. El presupuesto va a ser nominalmente inferior que al del 2020”, cuestionó a la vez que aseguró que, si bien a comienzos de este año pidieron un encuentro con el intendente local, el mismo hasta el momento no fue configurado. “Solicitamos estar en el Comité de Crisis y no se nos incluyó. Los profesionales no tuvimos voz en esta pandemia, pese haber tenido reconocimientos de la comunidad y otros lugares”, apuntó.

Por último, adelantó que continuarán en asambleas permanentes ante la falta de respuestas. “Se va a decidir en asamblea otras medidas a tomar como retención de tareas o paro de actividades”, concluyó el presidente de la Asociación de profesionales de la Salud de Mar del Plata, Andrés Gómez, en conversación con “el Retrato…”

