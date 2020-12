Pablo Baldini: “No puedo hacer un evento cuando hay un riesgo de salud determinado” 

Luego que se habilite la apertura de teatros en Mar del Plata bajo el cumplimiento de un estricto protocolo, el reconocido empresario del sector, Pablo Baldini, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que no traerá producciones esta temporada a la ciudad, en tanto las mismas no resultarían rentables económicamente. “No puedo promover hacer un evento cuando hay un riesgo de salud determinado”, aseguró.

“Hace varios meses estamos haciendo una especie de catarsis entre los más de 180 productores de todo el país que integramos una Cámara, que fue conformada hace más de 100 años, e incluso trabajando en la situación de algunos productores con problemas económicos, emocionales y demás como también en el contenido de los protocolos”, sostuvo el reconocido empresario del rubro de espectáculos en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, Baldini remarcó que la problemática es la vuelta de la actividad en sí, en formato comercial, sea tanto el teatro como la música. “No significa que la vuelta va a poder ser viable, porque para algunas cosas el regreso va a estar más vinculado al arte y la cultura que al negocio en sí”, resaltó.

Asimismo, el reconocido productor adelantó que todos los proyectos que tenía previsto realizar en lo personal durante este verano ya fueron descartados y que los mismos continuarán esperando hasta que finalmente esté la vacuna al alcance de todos. “No puedo promover hacer un evento cuando hay un riesgo de salud determinado, lo cual significa que en definitiva hay que esperar”, apuntó al mismo tiempo que aclaró que esos espectáculos multitudinarios “no van a ocurrir ni siquiera en todo el año 2021”.

“Es bueno tener la certeza que vuelve la actividad teatral, pero es sabido que dicha vuelta no será en lo comercial”, remarcó a la vez que comentó que los espacios al aire libre, lo cual será fomentado desde el Ejecutivo, “significan más costos de producción como así también realizar los mismos con capacidades limitadas de aforos, no sirve porque ese mínimo de personas se necesita para cubrir los costos de los servicios y el personal”.

Conforme a lo anterior, Baldini señaló a “el Retrato…” que los artistas que se podrían traer en esas condiciones no serán aquellos que convoquen la cantidad mínima necesaria de gente para poder cubrir todos los gastos. “El artista tiene un costo determinado, las cosas han subido un montón y eso hace que sea todo muy complicado”, apuntó.

Sin perjuicio de ello, resaltó que igualmente “es bueno” saber que va a existir un verano en Mar del Plata, pero que también es necesario “cuidarse mucho” para que en diciembre o enero no se tenga que volver para atrás. “Puede ser muy peligroso si se percibe ese estado general en la sociedad como que ya pasó todo”, destacó y describió que para un productor teatral que programa una producción teatral, tal como se hizo en el 2019 con el reconocido espectáculo Fuerza Bruta, “no son riesgos a tomar”.

“No podemos tomar una temporada con un ritmo absoluto sabiendo que por ahí puede haber una parcialidad de la misma. Es un momento de cuidarnos un poco nosotros, en tanto con buena conducta se ha bajado a un nivel de estabilidad en lo sanitario y eso puede ser bueno sino nos relajamos”, afirmó.

Por otra parte, Baldini hizo hincapié en los espectáculos que se realizan bajo la modalidad virtual a través de la plataforma “streaming”. “Todo eso sirve solo como contención emocional o para los artistas que necesitan darle trabajo a su gente, pero no hay negocio factible si ese profesional no mete muchísimas pagas”, describió.

“La mayoría de los artistas incluso tienen muy poco acceso a esta plataforma. El streaming para ser bueno tiene que ser de calidad y para ello tiene que hacerse en un estadio, lo cual conlleva por lo menos 2 millones de pesos para abrir la puerta y tienen que ser artistas muy convocantes”, aseguró al mismo tiempo que remarcó: “El dinero que se recauda de los espectáculos que se realizan en ese formato no sirve para la industria ni para los productores intermedios, sino que solo es útil para el artista y la productora de streaming”.