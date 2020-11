Un sismo de 5.9 de magnitud en la escala de Richter se sintió este domingo en Salta y Jujuy

Un sismo de 5.9 de magnitud en la escala de Richter se registró este domingo a las 13.40 en el departamento Orán, del norte de la provincia de Salta y en el límite con Jujuy, y se sintió en gran parte del territorio de ambas provincias sin reportes de daños graves hasta el momento.

Así lo informaron fuentes de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta y de la Coordinación de Emergencias de Jujuy, y detallaron que no se registraron reportes de daños significativos por el sismo, aunque continúan los relevamientos.

En la Quebrada de Humahuaca se registraron varios desmoronamientos con deslizamientos de piedras, sin que se reportaran víctimas, informó el director de la Coordinación Provincial de Emergencias, Guillermo Siri.

“Hubo mucho susto entre los vecinos de la zona, donde algunas bases de cerros se derrumbaron pero no tenemos reportes de heridos ni daños graves“, afirmó el funcionario provincial.

El fenómeno sorprendió a los vecinos de Humahuaca, Maimará y Tilcara que en muchos casos debieron salir del interior de sus casas por seguridad, consignaron fuentes oficiales.

Este domingo personal policial realizó un relevamiento de los daños que pudo haber ocasionado el movimiento sísmico con recorridos de prevención en viviendas particulares y edificios públicos.

En Humahuaca, 126 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, se produjo el desmoronamiento de una parte del cerro de Peña Blanca “sin víctimas ni damnificados”, dijo una fuente de la Seccional 15 de Humahuaca.

Asimismo, vecinos de las localidades de Sumay Pacha (departamento Tilcara), Huacalera y Uquía (Humahuaca) observaron grandes nubes de polvo a causa de los derrumbes en las laderas de los cerros colindantes.

“En Humahuaca muchos pobladores debieron salir de sus casas por temor a derrumbes”, señalaron voceros policiales.

Así también en las localidades Caspalá y Santa Ana, del departamento Valle Grande, más de 200 kilómetros al norte de la capital jujeña, en los altos valles de la provincia, también se registraron derrumbes en los cerros y susto entre la gente del lugar que vive de la agricultura y la ganadería.

Este lunes se trasladará hacia esas localidades un comitiva integrada por profesionales de organismos oficiales para verificar las condiciones de las casas que tienen la característica de ser hechas con adobe.

De esa tarea, como también la de brindar asistencia a los vecinos, se encargarán los equipos de los Ministerios de Infraestructura y de Desarrollo Humano como también Defensa Civil.

Asimismo, personal de la Municipalidad de Humahuaca y de la Policía se trasladarán hacia la localidad de Ocumazo (Humahuaca), para realizar un relevamiento similar.

Por su parte, en Salta, solamente tres familias requirieron asistencia por problemas en las puertas de sus viviendas, cuyos marcos quedaron torcidos por el movimiento sísmico y eso les impedía la apertura.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) publicó que el sismo se registró a las 13.40, en el departamento Orán, en el norte salteño y en el límite con la provincia de Jujuy, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter y a 17 kilómetros de profundidad.

El epicentro fue a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a 177 kilómetros de Salta Capital y a 34 kilómetros de Humahuaca, donde hubo derrumbes en las laderas de algunos de los cerros de los alrededores.

Según el reporte del Inpres, la intensidad en la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán y en Libertador General San Martín, en Jujuy, fue media, mientras que en Salta Capital y en San Salvador de Jujuy fue débil, sólo percibido por algunas personas en reposo.