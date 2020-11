“Fui, soy, y seré siempre peronista”, la frase de Maradona que sintetizó su compromiso político

“Yo fui, soy y seré siempre peronista”, dijo Diego Armando Maradona el pasado 17 de octubre, al conmemorarse el Día de la Lealtad, frase que sintetizó el compromiso político del astro futbolístico, que nunca fue esquivo a marcar sus simpatías, algo que le ha valido elogios y críticas a lo largo de su carrera.

“Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, feliz Día de la Lealtad peronista”, escribió en sus redes sociales, en octubre pasado, el Diez, quien falleció hoy a los 60 años, a raíz de una descompensación cardíaca.



En ese emotivo posteo, Maradona no solo ratificó su orientación partidaria, sino que también envió su apoyo al gobierno que encabezan el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner: “Los banco a morir”, sostuvo y pidió a los argentinos ser “tolerantes” y a mantener la “pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con respeto”.

Allí también se refirió a las críticas de sus detractores sobre sus “contradictorias” posturas políticas frente a los distintos gobiernos democráticos.

“Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé siempre fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron”, enfatizó.

Los cruces con Mauricio Macri

Fiel a su estilo, en octubre pasado, Maradona mantuvo un cruce público con el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de haber tomado decisiones que “le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos.

“Tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…”, escribió en las redes sociales, en referencia al concepto que tenía Franco Macri sobre su propio hijo.

Fue una respuesta al exmandatario, quien en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias, había comparó al “Diez” con Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que él había “echado” a Maradona del club Boca Juniors durante su presidencia y, en una analogía, le reclamó al peronismo que separe a la vicepresidenta.

El apoyo a Alberto Fernández

“Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el futbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie”, cargó el astro futbolístico.

Maradona nunca transitó la arena política partidaria pero tampoco esquivó marcar sus simpatías en ese ámbito, algo que le valió elogios y críticas a lo largo de su carrera.

Amado por millones en Argentina y el mundo, la estrella del fútbol fue una figura codiciada para los presidentes democráticos.

El encuentro con Alfonsín

El “Diez” tuvo su primer contacto con la Casa Rosada cuando festejó desde los balcones de Balcarce 50 el triunfo en el Mundial de México ’86 junto al entonces presidente Raúl Alfonsín.

Maradona también demostró su respeto por el presidente radical al enterarse de su fallecimiento, el 31 de marzo de 2009, cuando desde su cargo como técnico de la selección, aseguró a la prensa haber recibido la noticia “con mucha tristeza”.

“Cuando (Alfonsín) asumió la presidencia yo estaba en Barcelona y era muy importante la vuelta de la democracia a nuestro país”, recordó en ese momento.

Carlos Menem

Ya con Carlos Menem en el poder, en los ’90, Maradona se mostró cercano al presidente peronista, aunque más tarde explicó: “Podemos tener contradicciones, lo de Menem fue porque le mataron al hijo. Acuérdense que Menem estaba en contra de la selección y el que lo salió a torear fui yo”.

La enemistad con Eduardo Duhalde

En las elecciones presidenciales de 1999 respaldó la candidatura de Fernando de la Rúa por la Alianza, frente al peronista Eduardo Duhalde.

“Entre Eduardo Duhalde y De la Rúa, sabe todo el mundo con quién me quedo. Así que no hay historias. Entre esa ´yunta´, el Chupete es mi preferido”, dijo desde Italia en 30 de noviembre de 1998.

Pero ya con la profunda crisis económica y social en ciernes, el ídolo argentino cambió de postura y en julio de 2001, desde La Habana -donde era tratado por su adicción a las drogas- le envió una fuerte crítica a De la Rúa: “Yo al ‘presi’ le pediría que se despierte. Que la gente lo necesita, yo sé que es capaz, pero la siesta terminó”.

Duhalde, en cambio, nunca tuvo la simpatía de Maradona: “Si lo veo a Duhalde en el desierto, le tiro una anchoa”, dijo recientemente el astro del fútbol.

La admiración por Néstor Kirchner

Desde 2003 y hasta su muerte, Maradona hizo pública su adhesión al kirchnerismo, primero con su respaldo al fallecido expresidente Néstor Kirchner, a quien alguna vez definió como un “gladiador” y con quien desde un primer momento mantuvo reuniones en la residencia de Olivos, y luego con su apoyo a la exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner.

“Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre por sus ideales y nos sacó del pozo”, dijo el astro a la prensa el 27 de octubre de 2010, al retirarse de la Casa de Gobierno donde acompañó a la familia Kirchner en el velatorio de Néstor Kirchner.

Cristinista

Más tarde, Maradona se confesó partidario del “cristinismo” y no dudó en salir en defensa de Cristina Fernández, cuando ya lejos de la Presidencia y en pleno macrismo la actual vicepresidenta de la Nación era asediada con numerosas causas judiciales en su contra.

“Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política, pero quiero decirles que hoy me siento más cristinista y justicialista que nunca. Todo mi apoyo a Cristina y aguante La Cámpora”, escribió en su página de Facebook, tras la primer citación judicial a la expresidenta por parte del fallecido juez Claudio Bonadio en la causa por la venta de dólares a futuro.

La campaña 2019

El año pasado, el campeón del mundo en México 1986 apoyó al Frente de Todos durante la campaña electoral: “Alberto Fernández cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino y tiene cero soberbia”, expresó desde las redes sociales.

En setiembre pasado, Maradona ratificó su respaldo al Gobierno nacional y expresó su apoyo al proyecto de ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, que actualmente trata el Congreso nacional.

“Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí́ a mi cuñado por Covid-19, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi @AlFerdezOK. VAMOS ARGENTINA!”, publicó Diego en su red social instagram junto una imagen de su adolescencia en Villa Fiorito.