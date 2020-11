Diego Simeone: “Se nos fue el mito”

Diego “Cholo” Simeone, excompañero de Diego Armando Maradona en el seleccionado argentino y en Sevilla, de España, expresó que con su muerte se fue “el mito” pero que su legado seguirá presente ya que “ha sido y es” el mejor jugador del mundo.

Luego del partido de Liga de Campeones con su equipo, Atlético de Madrid, Simeone manifestó su tristeza por la muerte de Maradona pero aún en el dolor pudo describir su sentimiento.

“Es duro y difícil para todos, a todos los que nos tocó compartir vivencias con Diego. Se nos va un mito”, inició Simeone.



“Nosotros, en nuestra época, nacimos mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y fue la guía de lo que era jugar al fútbol. Nos duele a todos”, prosiguió el “Cholo” en declaraciones al canal español Movistar +.

“Maradona es fútbol, es argentino…¡Puff! Tuvo ese carácter rebelde que evidentemente lo identificó donde estuvo. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí cerca de él”, remarcó.

Dentro de esos recuerdos, Simeone evocó que Maradona “siempre se comportó fantásticamente” con él cuando coincidieron en Sevilla y en el seleccionado argentino.

“Me cuidó, me invitó a su casa cuando estábamos en Sevilla y yo era muy joven. Y me mostró lo que era la selección y lo que se sentía por jugar en la selección”, siguió Simeone, con los ojos visiblemente vidriosos de contener el llanto.

“En el momento que te cuentan que se fue Diego, decís: ‘No, no se puede ir’. Seguramente quedará dando vuelta por todos los campos del fútbol porque ha sido y es el mejor del mundo”, completó.