Los destrozos del balneario Perla Norte tienen un costo de 350 mil pesos 

En el marco de los destrozos ocasionados en el balneario “Perla Norte” en la marcha realizada en defensa de las playas pública, el propietario del lugar, Jorge Riccillo, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que los daños ocasionados en el lugar representan aproximadamente unos 300/350 mil pesos. “Hay que tener todo preparado porque a partir de diciembre vendrán los centros de día al balneario”, resaltó.

“El monto aproximado que representan los daños ocasionados es de aproximadamente 300/350 mil pesos. Si bien faltan arreglar algunas lonas y maderas, vamos a llegar a reparar todo para el 1 de diciembre”, sostuvo Jorge Riccilo, propietario del balneario Perla Norte de la ciudad a la vez que aclaró que la Cámara de Balnearios presentó una denuncia por los hechos ocurridos el domingo 15 de noviembre en el marco de la manifestación en defensa de las playas públicas.

En tal sentido, Riccilo en conversación con “el Retrato…”expresó que actualmente en el balneario se encuentran trabajando a los efectos de poder abrir las puertas al público el 1 de diciembre próximo. “He recibido muchas demostraciones de solidaridad por lo ocurrido. El 90% de la clientela es de Mar del Plata y el apoyo es muy grande, en tanto son conscientes del trabajo que uno hace”, indicó.

Asimismo, se refirió a los organizadores de la marcha “en defensa de las playas públicas” y reconoció que hasta el momento no ha recibido disculpas de su parte. “Soy muy abierto a poder charlar, a mostrar lo que uno está haciendo y lo que se puede hacer. Podría haberse acercado, porque no tengo rencor con ninguna persona, solo quiero que no vuelva a suceder”, afirmó.

“Tengo que seguir trabajando donde estoy y tengo mucha gente empleada en el lugar. Hay que tener todo preparado porque a partir de diciembre vendrán los Centros de Día al balneario”, expuso el referente de Perla Norte y añadió que en el lugar habrá baños públicos nuevos y tres adaptados para discapacidad.

Por otra parte, describió que a la izquierda de su balneario “es la playa pública y una parte equipada con la discapacidad” mientras que a la derecha se ubican las unidades de sombra. “Habrá distancia con esos espacios y se trabajará con el protocolo”, apuntó.

Además, teniendo en consideración que en el último tiempo el mar ha avanzado mucho por sobre el área de arena, adelantó que existe un proyecto del año 2007 que consiste en la construcción de una escollera. “Son 130 metros los que se ganan con el escollerado. No es para poner más unidades, sino que al haber más lugar pase a ser un balneario de discapacidad; es decir, se busca constituir un lugar con sectores diferentes para varias familias, en tanto las sillas anfibias están, los guardavidas también, etcétera”, resaltó.

“El balneario es gratuito para todos los que quieran usarlo”, remarcó a la vez que aclaró que en el lugar cuentan con 7 Centros de Día que asisten a la parte privada o pública del balneario y que de hecho, el año anterior tuvieron que rechazar a varias de estas instituciones por falta de disponibilidad.

“Se han agregado algunas instituciones como Cubo Mágico y otras como Madre Teresa tuvieron que ser rechazadas porque no había más días. Incluso el INAREPS festejó en el 2019 el día internacional de la rehabilitación. La temporada pasada vinieron 60 familias en el día a pasar la jornada en el lugar”, resaltó.

Por último, se refirió al proyecto preparado por Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires de ampliación de las dos escolleras: la número 4 de la Perla –donde está el balneario Alicante- y la 7 –donde está Perla Norte-. “El proyectó está, en su momento estuvo licitado, pero se devolvió esa partida presupuestaria y después nunca se llevó a cabo”, apuntó a la vez que aclaró que dicho proyecto no es para incorporar más unidades de sombra sino para que la zona tenga más arena.