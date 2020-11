Roberto Chucho Páez:  “El aumento de la planta política significan 30  millones de pesos más”

Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos, en el marco del debate legislativo por el Presupuesto 2021, expresó su preocupación por el significativo aumento de la planta política del gobierno municipal, revalorizó el rol de la Defensoría del Pueblo y criticó la falta de gestión del Ejecutivo para bajar los índices de desempleo y de pobreza en la ciudad.

“Hace diez meses el Coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, vino a este recinto y nos dijo, aceptó, que había una planta política de 113 funcionarios, hoy la misma asciende a 122. Esto significa un aumento de 30 millones de pesos de un ejercicio a otro, y los contribuyentes deben saberlo. Nosotros como bloque lo dijimos muchas veces, pero nunca fuimos escuchados por el Ejecutivo”.

En su alocución Páez también puso en valor el rol de la Defensoría del Pueblo. “No hay transparencia sin fortalecimiento de los organismos de controles como la Defensoría del Pueblo, y esto no se logra con la quita de recursos que propone la gestión Montenegro”.

El edil del FdT rebatió algunas apreciaciones de los concejales oficialistas que hicieron hincapié en puntualizar sobre “el gran esfuerzo que estaba haciendo el intendente Montenegro”.

“Me alegro que el coordinador se quede todo el día a debatir, a discutir, a sacarnos las dudas. Todo tenemos nuestras dudas y esto no tiene que enojar a nadie. Yo me quiero referir a algunas cuestiones que ya se hablaron hoy aquí, por ejemplo la mención del esfuerzo del municipio. Está bien, yo lo tomo como válido, pero habría que dejar en claro que el gran esfuerzo en este tiempo lo hicieron los vecinos y las vecinas de Mar del Plata dado el aumento significativo de tasas que hubo este año. Además quiero recordarles que no es culpa nuestra que se haya tratado el Presupuesto de este año en curso durante los meses de verano, esto fue culpa del gobierno saliente que es del mismo signo político que el actual. Creo que el esfuerzo lo están haciendo los trabajadores y las trabajadoras municipales. Escuchando a los funcionarios observamos que apenas hubo un 5 % de aumento en un año signado por un montón de contratiempos. La verdad que esto no tiene nada que ver con el 28.8 % de aumento salarial del gobierno provincial, y con la decisión de abrir paritarias en diciembre para monitorear los índices inflacionarios”.

Páez puntualizó sobre la falta de gestión del Ejecutivo para generar empleo en la ciudad y puso en debate la actividad que debe desarrollar la Casa de Mar del Plata en la ciudad de Buenos Aires.

“Aquí se exaltó permanentemente ser el único municipio en la provincia que plantea un aumento muy chico de tasas, nosotros también deberíamos saber que este aumento está aplicado en una ciudad donde existe un nivel de desocupación del 26 %, en una ciudad donde los índices de pobreza aumentan considerablemente y el Estado Municipal no hace y no ha hecho nada para bajar estos números. Por último, nos preocupa saber cuál será el funcionamiento de la Casa de MDP en Capital Federal, porque vemos que ha bajado el presupuesto y creo que en este marco de pandemia hay que ponerla en valor porque representa a nuestra ciudad en CABA”.