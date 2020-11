La seguridad en playas y el protocolo que se aplicara en la temporada veraniega

A poco del comienzo de la temporada de verano Daniel Mestralet, coordinador del operativo de Seguridad en Playa en Mar del Plata , en diálogo con “el Retrato…” se refirió al protocolo elevado oportunamente a la Municipalidad contempla que la respiración boca-a-boca será reemplazada por una bolsa de reanimación con filtro antibacteriano/viral, que se deberá usar barbijo, respetar distancia con las personas que requieran asistencia y que no se podrá compartir mate ni tazas entre los trabajadores.

Daniel Mestralet, coordinador del operativo de Seguridad en Playa, en diálogo con “el Retrato…” explicó que “a partir del 1 de noviembre se bajó a las playas con todos los guardavidas tanto en ámbito público como privado” a la vez que aclaró que existen 140 puestos ubicados en la parte municipal y otros 61 al área privada. “Hay un total de 722 trabajadores”, resaltó.

“Estamos terminando de complementar los materiales que faltan, de hecho hay apoyo náutico con dos embarcaciones y hay dos bajadas de discapacidad para que aquellos que presentan ciertas dificultades motrices pueden ingresar al mar”, sostuvo el referente del sector.

En relación al protocolo para guardavidas , el mismo contempla entre otras cuestiones el uso de guantes descartables, mascarilla de protección individual N95, simular o superior, lentes de protección, alcohol 70/30 para higienizarse las manos regularmente, tapabocas descartables para colocar en las personas rescatadas y bolsas de residuos patológicos para descartar el material utilizado (las cuales serán de color rojo para ser distinguidas en la recolección de basura).

“En lo que es el recate no hay ninguna variación, pero sí lo hay en lo que es RCP, en tanto solo se realizarán compresiones manuales, mientras que la respiración boca-a-boca será reemplazada por una bolsa de reanimación con filtro antibacteriano/viral”, sostuvo a la vez que aclaró los elementos de trabajo son proporcionados por el Municipio o por el concesionario del balneario, según el caso.

Asimismo, aclaró que el protocolo se confeccionó entre el Municipio y las agremiaciones. “Se deberá usar barbijo cuando no haya distancia y no se podrá compartir mate ni café ni tazas entre los trabajadores como así también los guardavidas tendrán mucho cuidado en el contacto con la persona que requiera asistencia”, agregó .

Por otra parte, Mestralet remarcó: “No podemos disponer en ningún momento del espacio o del distanciamiento entre las personas. Para ello, seguramente el Municipio asigne personas para ordenar las playas, porque los guardavidas no tenemos poder de policía. El cumplimiento de la distancia entre la gente no va a ser una actividad de los trabajadores del sector” y añadió que a lo sumo se le puede brindar una especie de “recomendación o concejo en tal sentido” concluyó Daniel Mestralet coordinador del operativo de seguridad en Playas en conversación con “el Retrato…”